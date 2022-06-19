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Виправдання Путіна нападу на Україну - абсурд: Київ не був готовим до вступу у НАТО - Шольц

19 червня 2022, 14:01

Шольц підтримав політику Меркель щодо "примирення з Росією", проте розкритикував ексканцлерку за залежність Німеччини від російських енергоресурсів.

Шольц, Путін
Путін знав, що Україна не вступить до НАТО - Шольц / УНІАН, Reuters

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель мала рацію, коли у 2008 році виступила проти надання Україні Плану дій щодо вступу до НАТО, оскільки Київ був до цього не готовий. Невідповідність української держави критеріям Альянсу була відома і Росії, тому виправдання президентом Володимиром Путіним напади на Україну є абсурдом. Примирлива політика Меркель щодо Росії була виправданим курсом, але призвела до енергетичної залежності Берліна від Москви. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє Welt, він висловив підтримку позиції Меркель, яка 14 років тому виступила проти процесу вступу України до Північноатлантичного альянсу.

читайте такожДо НАТО Україна навряд чи вступить: там очікують, коли вона "перемеле військову машину РФ" - ЖдановЗа його словами, тоді євроатлантична інтеграція Києва не стояла на порядку денному. Причому це добре розуміли і у Кремлі, тому спроби глави РФ Путіна виправдати свій напад на Україну тим, що українська держава в якийсь момент може опинитися в колективному блоці безпеки Заходу, абсурдні.

"Критеріям вступу до НАТО повинна відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Про це знали всі, у тому числі і президент Росії, до речі. Тому абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну, у тому числі і тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися", - вважає Шольц.

Шольц підтримав курс Меркель на "примирення" з Росією

При цьому Шольц також сказав, що політику уряду Ангели Меркель, спрямовану на побудову примирливих відносин з Росією, не можна назвати помилковою. Але енергетичний курс був далеко не найкращим - Німеччина стала надто залежною від російських енергоресурсів і не побудувала власної нафтогазової інфраструктури.

"Ми занадто сконцентрували наші енергопостачання у Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб швидко змінити курс у разі погіршення ситуації", - підкреслив Олаф Шольц.

Путін у 2008 році на раді Росія – НАТО вибухнув погрозами Україні

Нагадаємо, у 2008 році глава РФ Володимир Путін, як повідомляли ЗМІ, на закритому засіданні Ради Росія – НАТО сказав на той момент президенту США Джорджу Бушу про те, що Україна це, мовляв, не держава, і у разі вступу до НАТО може припинити існування в якості єдиної держави.читайте такожНАТО має втрутитися у війну в Україні, інакше її не завершити - екскомандувач силами Альянсу у Європі

"Коли ж мова зайшла про Україну, Путін розлютився. Звертаючись до Буша, він сказав: "Ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій - це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!" І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все ж приймуть до НАТО, ця держава просто припинить існування", - передав співрозмовник Комерсанту слова Путіна.

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Росія "не проти" вступу України до Євросоюзу

Нагадаємо, 17 червня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу, сказав, що Кремль розділяє питання вступу до ЄС і Північноатлантичного альянсу.

Однак, за словами Пєскова, питання потенційної інтеграції Києва до Євросоюзу, мовляв, вимагає "підвищеної уваги". Москва пов'язує ситуацію з риторикою у Європі щодо посилення обороноздатності Європейського Союзу.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не виступає проти вступу України до Євросоюзу і назвав такий крок суверенною справою української держави і народу. Однак Москва проти інтеграції Києва до НАТО через, мовляв, загрозу безпеці РФ.

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