"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для України

Шольца критикують у Німеччині через відсутність конкретики щодо постачання зброї / "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com/

У Німеччині правляча коаліція розкритикувала канцлера Олафа Шольца через те, що той під час візиту до Києва не дав чітких обіцянок щодо постачання важкого озброєння Україні. У коаліції зазначили, що вони розчаровані Шольцем. Про це повідомляє Spiegel.

"Прийшов час нарешті дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", — сказав депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

Також у коаліції вважають "хорошим сигналом" те, що Шольц пообіцяв підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 16 червня Шольц заявив, що Німеччина почала надавати Україні зброю і буде це робити далі, "наскільки Україні буде необхідно". Однак варто зазначити, що канцлер не уточнили терміни поставок цього озброєння.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Пізніше стало відомо про те, що Німеччина може передати Україні лише три реактивних системи залпового вогню Mars II, замість чотирьох. Це може статися через нестачу боєприпасів.

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