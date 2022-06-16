Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для "Градів"

Словаччина передала Україні вертольоти / СБУ , militaryphotos.net

Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. Вони вже знаходяться на озброєнні ЗСУ. Про це заявив Міністр оборони Ярослав Надь, повідомляє Aktuality.

Також Україна отримала від Словаччини боєприпаси для реактивної системи залпового вогню "Град".

"Ця допомога Україні, як і всі попередні поставки, буде відшкодована Словаччині з європейського фонду миру, що є сильним визначенням солідарності Європейського Союзу з Україною", - сказав Надь.

читайте такожШольц може передати Україні менше РСЗВ Mars II, ніж обіцяв - ЗМІ

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну нову партію прицільних гаубиць М777. Артилерію відправили А рамках військової допомоги для боротьби з рашистами.

Раніше повідомлялося про те, що Словаччина передасть Україні потужні самохідні артилерійські установки Zuzana-2. Вже найближчим часом українські військові зможуть використовувати вісім гармат калібром 155 мм на передовій і знищувати ними ворога. Зараз військові проходять навчання.

Інші новини: