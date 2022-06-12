Іспанія вирішила передати Україні 40 старих танків Leopard 2, але ФРН зірвала угоду - Spiegel

Україні можуть передати лише 10 танків Leopard 2, які давно застаріли - ЗМІ / Вікіпедія

Німеччина наклала вето на плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Йдеться про 40 старих танків німецького виробництва, які раніше Мадрид збирався віддати Києву. Однак у німецьких урядових колах кажуть, що іспанці різко відмовилися від такої ідеї після відповідного дзвінка з уряду. Причина - мовляв, відступ від правила не постачати українській державі танки. Мадриду навіть нібито довелося вибачатися, а самі танки настільки старі, що передати їх можна було тільки за тривалий час. Відтепер Україні можуть відправити лише 10 танків, але й не факт, що рішення буде позитивним.

Як повідомляє Spiegel, Берлін виступив проти постачань Мадридом Україні 40 старих бойових танків Leopard 2 виробництва Німеччини.

Іспанці хотіли відправити танки Києву, проте Берлін, за даними джерел видання в уряді, різко наклав вето, оскільки такий крок суперечить неформальному правилу на Заході не передавати танки українській державі.

Крім того, Business Insider уточнив, що Мадрид, мовляв, навіть вибачився перед Берліном за занепокоєння. Наразі можуть передати максимум 10 танків, причому рішення ще обговорюється.

читайте такожПробачити все: як Німеччина та Франція допомагають РФ уникнути відповідальності за звірства в УкраїніПри цьому танки 1990-х років настільки застаріли, що на їх підготовку до передачі знадобиться ще багато місяців.

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Постачання Німеччиною зброї Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц наприкінці травня заявив, що Німеччина поставить Україні важку зброю, яку буде відправлено до зони бойових дій. При цьому він розкритикував владу Росії і особисто Володимира Путіна, підкресливши, що Москва не повинна піти від відповідальності в ситуації з нападом на українську державу.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала, що Берлін відправить Києву самохідні установки Gepard і передасть бойові машини піхоти Marder після того, як вони будуть відремонтовані. Рішення про передачу зброї українській державі, за її словами, вже ухвалено.

Втім, у червні німецьке видання Zeit написало, що постачання Україні важкої зброї від Німеччини можуть затягнутися до зими. Йдеться, серед іншого, про системи протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню і бойові машини піхоти Marder.

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