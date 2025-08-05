Наступна жертва Кремля: несподіваний прогноз нової війни у Європі

Росія може розіграти "гібридний" сценарій із країнами колишнього СРСР, не виключає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/world/sleduyushchaya-zhertva-kremlya-neozhidannyy-prognoz-novoy-voyny-rf-v-evrope-10687178.html Посилання скопійоване

Головне із заяв Коваленка:

Є загроза з боку РФ для багатьох країн Європи

РФ може спробувати прокладати Сувалкський коридор

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував запитання про те, яка країна може стати наступною після України жертвою Кремля.

"Це може бути будь-яка країна, з якою межує РФ. Це може бути навіть шведський острів Готланд, який росіяни називають своїм "сакральним островом": з Калінінградської області вони можуть здійснити висадку морського десанту і взяти острів під контроль, хоча там є шведські війська, але чи готові вони до несподіваної висадки десанту російських морпіхів - питання", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Водночас експерт не виключає, що є загроза з боку РФ для Фінляндії, Швеції та Норвегії, тобто країн Скандинавії. При цьому країни Балтії, тобто Литва, Латвія та Естонія, а також Польща - теж у зоні ризику.

"Якщо РФ прокладатиме Сувалкський коридор, він пройде не тільки територією Литви, а й Польщі (близько 70 км). Причому коридор піде не тільки по кордону Польщі та Литви: це не дорога, а прорив, навколо якого формуватимуться правий і лівий фланги шириною 15-30 км кожен, тобто ширина коридору може становити 40-60 км, а то й більше, якщо росіяни увійдуть у смак. Це буде розширення до самого міста Сувалки, тобто буде захоплена велика територія Литви", - попередив він.

Співрозмовник не виключає, що Росія може розіграти "гібридний" сценарій із країнами колишнього СРСР. Кремль може вдатися до різних сценаріїв для підняття авторитету всередині РФ, а також зміцнення позицій у переговорах з Україною.

"Так само Росія може діяти в Африці, де в неї досить стабільні позиції в ЦАР, Мозамбіку, Буркіна-Фасо тощо. Так само - і в колишніх радянських республіках, де Росія досі має великі агентурні мережі, тож здатна влаштовувати "гібридні" сценарії в прикордонних районах", - додав Коваленко.

Путін може почати нову війну в Європі

Росія може спробувати провести своєрідну "перевірку на міцність" - випробувати, наскільки реально діє стаття 5 Північноатлантичного договору, що передбачає колективний захист. Це може бути спробою з'ясувати, чи дійсно союзники по НАТО готові виконувати свої зобов'язання.

Хоча на східних рубежах альянсу вже розміщені підрозділи країн-членів, їхня чисельність поки що недостатня, щоб надійно стримати можливу агресію з боку Росії.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред