Путін може почати нове 'СВО' в Європі: з'явився несподіваний прогноз

На східному фланзі НАТО присутні іноземні підрозділи союзників, однак вони не надто численні.

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/ Колаж: Главред, фото: прес-центр НАТО, МО РФ

Головне із заяв Горбача:

Кремль не зацікавлений у прямій війні з НАТО

РФ може спробувати здійснити гібридну агресію в Естонії

Росії не обов'язково штурмувати Сувалкський коридор

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання ймовірності агресії РФ проти однієї з країн Європи.

"Кремль не зацікавлений у прямій війні з НАТО. Його головна мета - продемонструвати слабкість Альянсу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключає, що для цього Росія може вдатися до певного "тесту" - перевірки дієздатності п'ятої статті Північноатлантичного договору. Він каже, що Кремль хоче перевірити, чи буде застосовано цей принцип колективної безпеки.

"Щоб виграти інформаційну війну або продемонструвати неефективність НАТО, Росії не обов'язково штурмувати Сувалкський коридор. Адже це була б відверта і пряма агресія - повномасштабні бойові дії. У такому разі Литва і Польща неминуче захищалися б і звернулися б до своїх союзників, які вже зараз розміщені на їхній території", - вважає аналітик.

Він нагадав, що на всьому східному фланзі НАТО присутні іноземні підрозділи союзників, однак вони не надто чисельні, щоб прямо і гарантовано зупинити можливий російський наступ.

"Саме тому, на мою думку, більш реалістичним сценарієм є не прямий наступ, скажімо, через Сувалкський коридор чи з Білорусі, а спроба гібридної агресії, наприклад, в Естонії. Там є місто Нарва, де близько 80% населення становлять вихідці з Росії - не просто російськомовні, а переважно етнічні росіяни. Звісно, багато хто з них є лояльними громадянами Естонської Республіки. Але Кремль це не зупинить: вони всіх їх оголосять "російськомовним населенням", яке потрібно "захищати від естонізації" або "асиміляції". Я, звісно, перебільшую, але в російській риториці можливо що завгодно", - попереджає співрозмовник.

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Він не виключає, що РФ спробує проникнути "зеленими чоловічками" без російських шевронів на територію Естонії "з метою захисту" і для того, щоб підняти якесь проросійське повстання.

"Як це вже було у випадку з Україною: мовляв, "самі винні, спровокували", - "Навіщо вони змушували росіян вивчати естонську мову?" і подібні наративи. І це означатиме, що п'ята стаття не діє, а НАТО не функціональне. Це стане тріумфом Росії - її перемогою в тривалій війні, яку вона веде з 2014 року з метою дискредитації Заходу. Це війна-реванш за поразку в Холодній війні і повернення їй домінуючої ролі у світі", - додав Горбач.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Горбача:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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