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"Ситуація в Україні дуже важка": коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу

Андрій Ганчук
24 березня 2024, 20:55оновлено 24 березня, 21:41
Спікер Палати представників Майк Джонсон винесе законопроєкт, який включає допомогу Україні, на голосування, робота триває, сказав Майкл Маккол.
Путін, ЗСУ
Не можна дозволити Путіну захопити Україну, Молдову та Грузію - конгресмен США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 71-а ОЄБр

Голова Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, після святкування Великодня. Ситуація в Україні дуже важка - якщо Захід програє, як в Афганістані, США будуть ослаблені. Про це заявив голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Як повідомляє CBS News, Великдень у Сполучених Штатах нинішнього року святкуватимуть 31 березня.

"Він (спікер Палати представників Джонсон - ред.) має намір винести цей законопроєкт (із допомогою для України) на розгляд після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом", - зазначив Маккол.

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У відповідь на запитання про те, чи існує ймовірність того, що законопроєкт буде ухвалено вже 9 квітня, він сказав, що сподівається на якнайшвидше затвердження ініціативи нижньою палатою американського парламенту.

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - наголосив Майкл Маккол.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні від США

Україна очікує на рішення США щодо допомоги в березні-квітні, раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як відомо, Сенат США проголосував за законопроєкт, яким передбачено понад 60 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні, а республіканці в Палаті представників затримують ухвалення ініціативи. У результаті Білий дім не може виділяти Києву пакети допомоги.

Голова Палати представників Майк Джонсон сказав, що парламентарії розглянуть ініціативу про допомогу Україні. Крім того, він сказав, що частина підтримки може бути оплачена за рахунок конфіскованих у російських олігархів коштів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні, скоріше, слід чекати на допомогу не від США, а Європи. На думку аналітика, Штати у контексті підтримки Києва "здулися, як повітряна кулька".

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Конгрес США військова допомога війна Росії та України Палата представників США
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