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Ситуація в Україні під загрозою: у США попередили про небезпеку

Андрій Ганчук
20 березня 2024, 15:24
Сполучені Штати підтримують Україну, оскільки можуть виникнути ризики безпеці вже американської держави, сказав керівник Пентагону Ллойд Остін.
Ллойд Остін, WSU
Пентагон підтримує постачання Україні боєприпасів - Остін / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Результати війни агресора Росії проти України стануть вирішальними для американської безпеки. Виживання української держави та її суверенітету під загрозою, не можна втрачати жодного дня. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Як повідомляє Reuters, під час засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині він розповів про те, що рішуче підтримує постачання боєприпасів Києву.

"Сьогодні виживання України під загрозою. І є ризик для безпеки Америки. Їм не можна втрачати жодного дня. У нас також немає зайвого дня. Тому сьогодні я цілком рішучий підтримувати безпекову допомогу і постачання боєприпасів. Це питання виживання і суверенітету України", - зазначив Остін.

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За його словами, результати війни мають вирішальне значення для безпеки США.

"Сполучені Штати зіштовхнуться з новими серйозними небезпеками у світі, де з'являються агресія та автократія, а тирани, диктатори набирають сміливості, думають, що можуть стерти демократію з карти світу. Тому, інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку. І ми зміцнюємо спільне бачення контактних груп у відкритому світі, де є правила, права та обов'язки", - наголосив Ллойд Остін.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

США і війна Росії проти України

ЗСУ зможуть піти в наступ у 2025 році, вважає голова комітету Комітету збройних сил Сенату США, сенатор від Демократичної партії Джек Рід. На думку законодавця, надання військової допомоги від Вашингтона допоможе українським військам відтіснити окупантів.

Розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено, написали журналісти The Hill. Згідно з їхніми даними, Палата представників затягне опрацювання питання щонайменше до 9 квітня.

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США, вважають у The Washington Post. Київ може занадто пізно отримати військову підтримку від американців.

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новини США Пентагон Ллойд Остін війна Росії та України
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