Території - не головне: ексвійськовий США розповів, як виграти війну на виснаження

Сторона, яка визнає виснажливий характер війни та зосереджується на знищенні ворожих сил, а не на отриманні місцевості, найімовірніше, переможе.

https://glavred.net/world/territorii-ne-glavnoe-eks-voennyy-ssha-rasskazal-kak-vyigrat-voynu-na-istoshchenie-10551434.html Посилання скопійоване

Захід не готовий до війни на виснаження, вважає Алекс Вершинін / Колаж: Главред, фото: nato.int

Якщо країни Заходу допускають можливість конфлікту великих держав, то вона, найімовірніше, буде дуже схожа на війну Росії та України - криваву боротьбу на виснаження. Західним країнам слід ретельно поглянути на свою здатність вести тривалу війну і дотримуватися стратегії, зосередженої на виснаженні, а не на маневруванні. Про це заявив колишній офіцер армії США, військовий аналітик Алекс Вершинін в авторській статті для британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

За його словами, війни на виснаження ведуться з підходом, орієнтованим на силу, на відміну від воєн маневру, які "орієнтовані на місцевість". Сторона, яка визнає виснажливий характер війни та зосереджується на знищенні ворожих сил, а не на отриманні місцевості, найімовірніше, переможе.

"Найшвидший спосіб програти війну на виснаження - зосередитися на маневрі, витрачаючи цінні ресурси на найближчі територіальні цілі. Визнання того, що війни на виснаження мають своє власне мистецтво, життєво важливе для перемоги без катастрофічних втрат", - вважає Вершинін. відео дня

Аналітик додав, що Захід не готовий до такої війни.

"Історично Захід надавав перевагу короткому зіткненню професійних армій, де переможець отримує все... Війни на виснаження розглядаються як виняток, те, чого слід уникати за всяку ціну", - зазначив експерт.

За словами Вершиніна, у війні на виснаження головне не якість, а кількість. Аналітик навів приклад Другої світової. Німецькі танки були набагато кращими, ніж радянські, але, використовуючи приблизно ті самі виробничі ресурси, Радянський Союз поставив вісім Т-34 на кожну німецьку танкову машину.

Крім того, висококласна зброя також потребує висококласних військ. А для їхньої підготовки потрібен значний час, який недоступний у війні з високим рівнем виснаження.

У НАТО кадрових військових готують довго і ретельно. Однак це може зіграти злий жарт, коли в разі великих втрат під час масштабного конфлікту їх просто оперативно не буде кому замінити.

"Ідея про те, що цивільним особам можна дати тримісячні курси підготовки, сержантські шеврони, а потім очікувати, що вони працюватимуть так само, як семирічний ветеран, є рецептом катастрофи. Лише час може створити лідерів, здатних виконувати доктрину НАТО, а час - це те, чого не задовольняють величезні потреби виснажливої війни", - написав аналітик.

Як приклад Вершинін ставить модель СРСР з його системою тотального призову юнаків на строкову службу, які мали б здобути елементарні базові знання про військову справу і в разі глобального конфлікту були б використані як резерв.

"Постійна плинність військовослужбовців перешкоджала створенню сержантського корпусу західного зразка, але створила величезний пул напівпідготовлених резервів, доступних під час війни. Відсутність надійних сержантів створила орієнтовану на офіцерів модель командування, менш гнучку, ніж у НАТО, але більш адаптовану до широкомасштабної війни", - пояснив експерт.

На думку Вершиніна, найефективніша модель - суміш двох моделей, коли держава утримує професійну армію середнього розміру разом із масою призовників, доступних для мобілізації.

Хто такий Алекс Вершинін Підполковник у відставці. Має 10-річний досвід роботи на передовій у Кореї, Іраку та Афганістані. Останні десять років перед виходом на пенсію працював офіцером з моделювання та симуляції, займаючись розробкою концепцій та експериментами для НАТО й армії США.

Ризик війни Росії та НАТО

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ для уряду, в якому прогнозується, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу. За даними аналізу, РФ готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказують реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування виробництва озброєнь.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що країна-агресор Росія може здійснити напад на якусь із країн Північноатлантичного альянсу, найбільший ризик є для Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії. Крім цього, у зоні ризику також перебуває Молдова.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов оцінив сценарій нападу РФ на східний фланг НАТО. Він також розповів, чи можливий сценарій повномасштабного нападу РФ на НАТО влітку 2025-го року.

"На мій погляд, такий сценарій абсолютно нереалістичний. Навіть та сама Bild раніше публікувала матеріали, в яких йшлося про те, що Російській Федерації потрібно щонайменше 3-5 років для відновлення свого бойового потенціалу", - вважає експерт.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.