У Путіна залишився рік: дипломат пояснив, чому диктатор хоче діалогу з Трампом

Кремлівський диктатор розуміє, що незабаром його країна може опинитися у критичній ситуації.

Путін вірить, що зв'язок з Трампом стане "рятувальною ниткою" Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче нічого робити для мирних переговорів з Україною, натомість дуже зацікавлений у продовженні діалогу безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Як розповів в інтерв'ю OBOZ.UA ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, на це є певні причини. Зокрема Кремль може сподіватися, що США врятують країну-агресорку Росію від краху.

Російська економіка продовжує деградувати

Попри те, що Путін розповідає, нібито з економікою РФ все добре, реальна картина в країні суттєво відрізняється. Економічний сектор колапсує настільки, що все погано вже навіть у ВПК.

"Путін нехай розповідає, що російська економіка прекрасна, але вона гальмує. Останні офіційні дані показують, що навіть військова промисловість почала демонструвати нулі. У Путіна була ідея: запустити ВПК, який потягне всю іншу економіку, і проблем не буде. Але цього вже немає, адже воєнна економіка теж не росте. Якщо 18 із 24 галузей економіки показують мінус, то це означає, що цивільної економіки фактично нема", - пояснив Огризко.

Оцінки багатьох експертів вказують на те, що 2026 рік може стати останнім, коли російська економіка ще буде "рухатися". Після цього Росію чекають тільки невтішні перспективи через серйозні проблеми в економіці.

Це також позначиться на здатності РФ продовжувати агресію проти України. Путіну просто буде ні за що вести війну.

"Тому хай він лякає своїх громадян і світ, але реалії показують інше. Я думаю, наступний рік для нього може стати, дай Боже, останнім" - наголосив експерт.

Як Україна може унеможливити продовження Росією війни - думка політолога

Главред писав, що Україна останнім часом активізувала удари по стратегічно важливих об'єктах країни-агресорки Росії. На думку політолога Ігоря Чаленка, якщо вони стануть масованими, це може мати вплив на позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, на це є вагома причина. Україна буде бити по тих об'єктах, які належать безпосередньо оточенню Путіна - олігархату, представники якого сьогодні зазнають дуже серйозних збитків.

Стан російської економіки - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Російській Федерації вперше від початку війни будуть зменшені військові витрати. На тлі війни виник серйозний дефіцит військових витрат.

Раніше Олексій Гетьман також попереджав, що у Росії країні спостерігається паливна та економічна криза. За таких умов 2026 рік може стати кризовим для кремлівської влади.

Напередодні стало відомо, що критична точка для економіки та енергетики країни-окупанта Росії настане в певний час. У січні Україна поклала 20% російської нафтопереробки, і щоб добитися критичної точки, треба не зупинятися.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

