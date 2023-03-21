Сі Цзіньпін розчарував Путіна: Китай не надаватиме підтримку, яка необхідна РФ у війні - ISW

Глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двосторонніх відносин з РФ, ніж те, яке очікував кремлівський диктатор Володимир Путін.

Риторика Сі говорить про те, що він "не схильний надавати Путіну підтримку для подолання невдач в Україні" / Колаж фото: 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу, сайт Кремля

Глава Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путінпід час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, лідери двох країн запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що Путін опублікував статтю, в якій стверджував, що Росія і КНР "будують партнерство з формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу і політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ".

У свою чергу, Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин. У своїй статті він зазначив, що Росія і КНР в цілому прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

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Водночас Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні Росії проти України, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи".

Путін же написав, що Росія вітає готовність Китаю "грати конструктивну роль у врегулюванні кризи" щодо війни проти України, ймовірно, сподіваючись, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу.

"Відмова Сі Цзіньпіна приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з Росією перед початком вторгнення в Україну", - підкреслюють в ISW.

Як вважають фахівці, риторика Сі свідчить про те, що він "не схильний повністю надавати Путіну економічну і політичну підтримку, необхідну РФ для подолання невдач в Україні".

При цьому Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком можливо, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

"Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме його. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм Росії військової техніки", - резюмували аналітики.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який проведе зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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