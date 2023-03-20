Ордер на арешт – клеймо для Путіна: Сі Цзіньпін їде за капітуляцією РФ – журналіст

Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні при владі Володимира Путіна, якій стає слабшим, вважає Юлія Латиніна.

У РФ анонсували візит Сі Цзіньпіна / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна зробив російського президента "прокаженим", а також змішав карти всіх міжнародних гравців.

"Це - не червона межа, не чорна мітка. Це саме клеймо, яке перекладається так: заради порятунку Росії Путін повинен піти. Або Путін, або Росія", - пише російський журналіст Юлія Латиніна в матеріалі для видання Novayagazeta.

Журналіст вважає, що Сі Цзіньпіну хотілося б, щоб такий стан тривав якомога довше.

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"А тривати він може тільки за однієї умови. Росія - країна-ізгой, а Путін - на чолі її. Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні Путіна при владі з тієї ж причини, що він зацікавлений у збереженні існування Північної Кореї. У цьому, власне, і сенс так званого "мирного плану" Китаю. За цим Сі Цзіньпін і прилітає до Москви: прийняти капітуляцію Путіна", — додала Латиніна.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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