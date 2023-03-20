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Відразу після переговорів з Путіним: Сі Цзіньпін хоче зателефонувати Зеленському — FT

20 березня 2023, 10:44
Переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна можуть стати першим прямим контактом глав України і Китаю з початку війни.
Зеленський, Сі Цзіньпін
Плануються переговори Володимира Зеленського з Сі Цзіньпіном / Колаж фото УНІАН

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Про це йдеться в матеріалі авторитетного видання Financial Times, яке посилається на власні джерела.

Зазначається, що після візиту до Москви, який відбудеться 20 березня, Сі має намір поговорити із Зеленським.

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Це стане першим прямим контактом глав України та Китаю з початку великої війни РФ проти України. Про що саме Сі хоче говорити з українським президентом, не повідомляється.

Не виключено, що темою переговорів лідерів України і КНР може бути ситуація навколо триваючої агресії РФ.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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Володимир Зеленський Сі Цзіньпін Володимир Путін
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