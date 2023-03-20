'Довів РФ до процвітання': Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі назвав Путіна 'дорогим другом'

Сі Цзіньпін висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі назвав Путіна "дорогим другом" / ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, незважаючи на міжнародний орден на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який був виданий кілька днів тому Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі із главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

"Я знаю, що наступного року у вашій країні відбудуться чергові президентські вибори. Завдяки вашому сильному керівництву за останні роки в Росії досягли значних успіхів у справі досягнення успіхів та процвітання країни. Впевнений, що російський народ вас сильно підтримає у ваших добрих починаннях", - сказав Сі Цзіньпін.

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Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі назвав Путіна дорогим другом / скріншот

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня. Спікер МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту в РФ буде відстоювати "об'єктивну та неупереджену" позицію Китаю по відношенню до російсько-української війни та просуватиме необхідність мирного врегулювання.

Поїздка Сі Цзіньпіня в Москву відбувся на фоні спроб Пекіна представити себе нейтральним посередником у війні РФ проти України, зберегти свої відносини без кордонів з РФ і відновити зв'язки із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін під час офіційного візиту в РФ, ймовірно, обговорюватиме з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій та зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

Російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко прокоментував візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. За його словами, зустріч російського диктатора Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна - це найсерйозніше питання порядку денного.

"Рішення, які були ухвалені на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю, стануть дуже сумними для всього світу. Китай взяв твердий курс на розвиток імперських настроїв та агресивнішої зовнішньої політики. Я вважаю, що найбільша небезпека криється в ставці Пекіна на формування персоналістського типу правління", - розповів Яковенко.

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