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"Не приєднається до ідіотів": Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна – радник Залужного

17 березня 2023, 10:51
Пекін ясно бачить кожну помилку Кремля, впевнений Деніел Райс.
'Не приєднається до ідіотів': Сі Цзіньпін оцінить помилки Путіна – радник Залужного
Сі Цзіньпін та Володимир Путін / Колаж УНИАН, Сріншот YouTube

Китай не стане постачати зброю країні-агресору, заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс.

У коментарі Укрінформу він обґрунтував таку думку тим, що Пекін ясно бачить кожну помилку диктатора Володимира Путіна.

Разом з тим співрозмовник вважає, що Іран необачно пішов на співпрацю з агресором.

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"Іран виявився досить безрозсудним, щоб приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання або поставок", - говорить радник головкому ВСУ.

При цьому Райс також нагадав про те, що з початку поставок в РФ іранські дрони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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