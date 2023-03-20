До Путіна прибув перший гість після видачі ордера на його арешт: до РФ приїхав Сі Цзіньпін

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30. Це буде розмова один на один, яка продовжиться за неформальним обідом.

Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви / Фото Telegram

Глава КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 20 березня, прибув до Москви, столиці країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який проведе зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Літак з главою КНР приземлився в московському аеропорту "Внуково", повідомило пропагандистське агенство РИА Новости.

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"Літак, на якому, імовірно, знаходиться Сі Цзіньпін, сів у "Внуково", - йдеться у повідомленні.

Пізніше уточнили, що в аеропорту "Внуково" приземлився літак китайської делегації.

Літак Air China у Внуково / скріншот

Пишуть, що борт із Сі Цзіньпінем на борту лише наближається до Москви.

Літак з лідером Китаю наближається до Москви / Фото Telegram

Згодом з'явилося відео прибуття лідера Китаю до РФ. Його зустрів віце-прем'єр Чернишенко.

Сі Цзіньпін прибув у Москву / скріншот

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30. Це буде розмова один на один, яка продовжиться за неформальним обідом.

"Путін і Сі Цзіньпін неминуче торкнуться теми китайської мирної ініціативи щодо Україні", - заявив Пєсков.

Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15:00 21 березня.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня. Він приїде на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Спікер МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту в РФ буде відстоювати "об'єктивну і неупереджену" позицію Китаю по відношенню до російсько-української війни й просуватиме необхідність мирного врегулювання.

Поїздка Сі Цзіньпіня в Москву відбудеться на фоні спроб Пекіна представити себе нейтральним посередником у війні РФ проти України, зберегти свої відносини без кордонів з РФ і відновити зв'язки із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін під час офіційного візиту в РФ, ймовірно, буде обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій та зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

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