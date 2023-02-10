Швейцарія потрапила у скандал і заборонила трьом країнам передавати зброю Україні

Швейцарія вже відхиляла запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити бронетехніку і боєприпаси швейцарського виробництва.

Війна в Україні, Швейцарія / pixabay, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Швейцарія 10 лютого офіційно заборонила Іспанії реекспортувати в Україну дві зенітні гармати швейцарського виробництва.

Як пише Reuters, сьогодні Швейцарія повідомила, що відхилила запит Мадрида дозволити Іспанії реекспортувати в Україну зенітні гармати швейцарського виробництва.

"У січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, так як закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому або міжнародному збройному конфлікті", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Швейцарія вже відхиляла запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити бронетехніку і боєприпаси швейцарського виробництва для допомоги Україні.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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