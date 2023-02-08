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Винищувачі, військова допомога і танки: підсумки візиту Зеленського до Британії

8 лютого 2023, 21:41
Якщо ЗСУ не отримають сучасні винищувачі, існує ризик того, що бойові дії перейдуть у фазу застою, сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого приїхав до Великобританії. Зеленський відвідав там навчання українських військових.

Після цього він дав прес-конференцію з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Поставки винищувачів для України

Ріші Сунак підтвердив, що поставки бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, "можливо все".

"Ми підкріпили цю риторику діями. Коли мова йде про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови. Тому сьогодні ми оголосили, що будемо вчити українські ВПС на платформах стандарту НАТО", - додав він, не уточнюючи можливі терміни.

Президент України Володимир Зеленський додав, що в Україні потребує багато техніки і ці потреби залежать від ситуації на полі бою.

Якщо ЗСУ не отримають сучасні винищувачі, існує ризик того, що бойові дії перейдуть у фазу застою.

"Що станеться, якщо ми не отримаємо ці винищувачі або ракети більшого радіусу дії або у нас не буде достатньо боєприпасів, тому що все, очевидно, закінчується і виходить з технічного обслуговування?",- йдеться в заяві президента України.

Зеленський пояснив, що без цього був би застій, що ні до чого доброго не призвів. Він додав, що разом з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком він обговорював надання зброї Україні в майбутньому, а бронетехніка є пріоритетом.

Масштабний наступ

На тлі інформації про можливий масштабний наступ РФ необхідно зробити так, щоб росіяни думали, коли Україна почне свою атаку.

"Що стосується того, коли чекати наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинялося воно? Воно просто було іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ почнеться, і думали, як їм виходити з нашої території", - підкреслив Зеленський.

Винищувачі Typhoon

Українські пілоти зможуть навчитися управлінню британських винищувачів Typhoon на півроку швидше, ніж цей процес займає зазвичай.

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon займає три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки", - запевнив глава української держави.

При цьому Сунак у свою чергу підкреслив, що підготовка українських пілотів - це перший крок до постачання винищувачів в Україну.

Коментуючи можливу передачу Typhoon, він підкреслив, що Британія зараз нічого не виключає в питанні військової допомоги.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками", - додав він.

Коли танки Challenger 2 прибудуть в Україну

Британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні, сказав Ріші Сунак.

"Великобританія прискорює доставку обладнання в Україну, щоб воно опинилося в Україні в найближчі дні і тижні, а не місяці або роки", - сказав Сунак.

За його словами, українські екіпажі, які прибули до Великобританії минулого тижня, будуть використовувати основні бойові танки Challenger 2 для захисту України в наступному місяці.

Сунак і Зеленський підписали декларацію

Сунак повідомив, що разом з президентом України Володимиром Зеленським підписали "декларацію про подальше поглиблення співпраці".

"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може бути настільки вразлива для нападу", - підкреслив Сунак.

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.

Король Чарльз провів аудієнцію з Володимиром Зеленським.

Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Зазначається, що 8 лютого Зеленський відправиться в Париж на зустріч з Макроном і Шольцем.

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війна в Україні Британия Володимир Зеленський Ріші Сунак
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