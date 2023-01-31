США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом - Білий дім

У Білому домі підкреслили, що США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні / Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила представниця Білого дому Олівія Далтон.

"Очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу у сфері безпеки (для України)", - сказала Далтон у вівторок на брифінгу для журналістів.

Також вона відповіла на запитання про можливе відправлення винищувачів F-16 в Україну. Представниця Білого дому повторила заяву Джо Байдена про те, що США поки що не планують постачати літаки.

Вона зазначила, що США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

"Ми передаємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми перебуваємо в постійному контакті щодо їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро оголосять про додаткову допомогу у сфері безпеки", - додала Далтон

США відмовились передавати ЗСУ винищувачі F-16

Нагадаємо, що 30 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

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