Їдуть цілі ешелони: Росія перекидає до Білорусі танки, гармати та бронетранспортери

Росія перекидає до Білорусі військову техніку / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

У рамках розгортання "спільного угруповання військ" Росія перекине на територію Білорусі близько 9 000 військовослужбовців, а також велику кількість військової техніки. Про це повідомив помічник міністра оборони Білорусі з міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у Twitter.

За його словами, росіяни перекинуть до Білорусі близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм.

"Загальна чисельність для прибуття в Білорусь складатиме до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.

Росіяни перекидають до Білорусі військових та техніку / Валерій Ревенко / скріншот

Загроза з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіювати російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Нещодавно моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що у білоруське місто Єльськ, яке знаходиться всього в 17 км від кордону з Україною, прибуде додаткова колона військової техніки нібито для навчань.

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території української держави.

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