Будуть ракети дальністю до 150 км: США готують новий пакет допомоги Україні на понад $2 млрд - ЗМІ

Пакет військової допомоги Україні включатиме бомби GLSDB з радіусом дії до 150 км. Це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB.

США оголосять про новий пакет допомоги наприкінці тижня / Фото УНІАН, boeing.com

США готують пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів, який, як очікується, вперше може включати ракети більшої дальності до 150 кілометрів.

Про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня, пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси і протитанкову зброю Javelin.

Одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакету на суму 1,725 мільярда доларів надійде з фонду, відомого як ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє Адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.

Кошти USAI будуть спрямовані на закупівлю нової крилатої зброї, зокрема, бомб GLSDB з радіусом дії до 150 км.

"Велика дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - пише видання.

Водночас, зазначає Reuters, Сполучені Штати відхилили запити Києва на ракети ATACMS радіусом дії 185 миль (до 297 км).

Ракети GLSDB - що про них відомо Ракета GLSDB - це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB. Абревіатура розшифровується як "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. GLSDB складається з серійної авіаційної бомби GBU-39, яка багато років стоїть на озброєнні армії США, та двигуна ракети M26 для РСЗВ натовського калібру. Основні характеристики GLSDB: маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS. Ця зброя здатна вражати противника на дальності до 150 кілометрів.

Наразі новий тип ракет ще не стоїть на озброєнні жодної країни. Фінальні випробування GLSDB пройшли лише в 2015 році, після чого компанія Boeing не отримувала замовлення на цю зброю. Для України ракети GLSDB могли б стати абсолютно новою можливістю обстрілювати цілі росіян в окупованому Криму, а також на віддалених ділянках Донецької та Луганської областей. Наприклад, в зоні ураження опинився б Джанкойський аеродром, авіабаза росіян в Чаплинці та військові склади на Донбасі, куди росіяни доставляли зброю ще з 2014-го року.

Військова допомога США Україні

31 січня представниця Білого дому Олівія Далтон заявила, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Це рішення Байдена підтримали в Білому домі.

Як повідомляв Главред, раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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