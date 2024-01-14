Шольц раптом розкритикував Макрона через Україну: The Telegraph дізналася деталі

Відносини між канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном загострилися через чотири питання, вважають журналісти.

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Франція допомагає Україні на недостатньому рівні - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Канцлер Німеччина Олаф Шольц незадоволений діями президента Франції Еммануеля Макрона і вважає, що Париж недостатньо допомагає Україні. Також між лідерами двох держав розбіжності з питань енергетичних субсидій, імпорту автомобілів з Китаю та оборонної політики.

У своєму матеріалі журналісти The Telegraph написали, що розбіжності між Макроном і Шольцем можуть підірвати спільні дії ЄС.

Раніше Шольц попередив країни Євросоюзу, що вони надають військову допомогу Україні на недостатньому рівні. Причому він натякнув на Макрона - підтримка Франції серйозно відстає від підтримки, яку надає Німеччина.

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"Відносини поки що не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України... і вони мають рацію", - розповів про слова Шольца один з європейських дипломатів.

Військова допомога Україні

Демократична і Республіканська партія в Сенаті не можуть досягти домовленостей з питання кордону з Мексикою. З цієї причини затримується ухвалення закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню - у рамках законопроектів на потреби ЗСУ виділили 61,4 млрд. доларів. Як сказав конгресмен-демократ Майкл Квіглі, голосування за допомогу Україні буде в січні. Якщо позитивного рішення не буде, почнеться пошук альтернативних механізмів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкрив сценарій України без грошей США. На думку дипломата, у такому випадку українська держава буде воювати тими засобами, які є. За такого сценарію російські окупанти можуть прорвати оборону ЗСУ на деяких напрямках.

ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд, написали журналісти Financial Times. Зокрема, Орбану нададуть право накласти вето на військову допомогу Україні у 2025 році.

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