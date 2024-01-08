США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

В разі ухвалення угоди Сенатом найближчим часом її передадуть до Палати представників.

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США можуть відновити грошову допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: 22 окремв механізована бригада, pexels, ua.depositphotos.com

Головний представник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд заявив, що у Конгресі США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати кошти для допомоги Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня.

За його словами, текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.

"Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати та вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу", - сказав Ленкфорд, передає Politico. відео дня

Він додав, що в разі ухвалення угоди Сенатом найближчим часом її передадуть до Палати представників, яка "зможе працювати над її вдосконаленням".

"Палата може серйозно поглянути на це і сказати: "Це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще", - розповів про альтернативний варіант представник республіканців.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, що вкінці 2023 року у США виділили Україні новий пакет допомоги. У Пентагоні наголосили, що передані засоби підтримають найнагальніші потреби України, щоб дати можливість її силам захистити свій суверенітет і незалежність.

У Держдепі повідомили, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років. Вони хочуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти і закуповувати озброєння.

США можуть припинити поставки ракет для Patriot. Лише одна ракета-перехоплювач може коштувати 2-4 мільйона доларів. Виділені гроші на допомогу Україні вже закінчуються, однак, Україні необхідні це озброєння.

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