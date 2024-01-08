УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні

Юрій Берендій
8 січня 2024, 22:11
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, запланованих поставок зброї до України від країн ЄС недостатньо.
Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні
Шольц звернувся до країн-членів ЄС із важливим закликом / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Європейського Союзу надають недостатньо зброї Україні для протистояння російському вторгненню і закликав союзників активізувати свої зусилля. Про це повідомляє Reuters.

Враховуючи те, що американська військова допомога Україні зазнає затримок у Конгресі США, Шольц наполягає на активізації європейських країн, підтверджуючи свою готовність надавати Києву підтримку стільки, скільки це буде потрібно.

"Яким би значним не був німецький внесок, його буде недостатньо для забезпечення безпеки України в довгостроковій перспективі, - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні. Тому я закликаю союзників по Європейському Союзу посилити свої зусилля щодо України. Запланованих поставок зброї в Україну більшістю країн-членів ЄС недостатньо", - додав він.

відео дня

Шольц заявив, що уряд Німеччини звернувся до Європейського Союзу з проханням уточнити у окремих країн-членів, які саме поставки вони планують, оскільки, можливо, не про всі з них відомо.

Канцлер висловив переконання, що ЄС прийме запропонований пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на майбутньому екстреному саміті 1 лютого.

Допомога Україні від країн-партнерів

У Німеччині наростає критика канцлера Олафа Шольца через відмову постачати далекобійні ракети Taurus до України. Про це заявив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук.

Головний представник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд повідомив, що у Конгресі США готується угода щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати кошти для надання допомоги Україні. За його словами, текст цієї угоди, яка може відкрити доступ до десятків мільярдів доларів допомоги для України, може бути опублікований вже цього тижня.

Навіть якщо США не нададуть фінансування військової допомоги на суму понад $61 мільярд, Україна продовжить боротися з російськими окупаційними військами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
військова допомога
Реклама

Головне за день

Виявили порушень на 10 мільярдів: Умєров розповів про викриття схем у Міноборони

Виявили порушень на 10 мільярдів: Умєров розповів про викриття схем у Міноборони

22:45 Україна
Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні

Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні

22:11 Україна
"Удар по Москві": ГУР отримало секретні важливі документи РФ на $1,5 мдрд

"Удар по Москві": ГУР отримало секретні важливі документи РФ на $1,5 мдрд

21:19 Україна
Всі головні новини

Популярне

Окупанти запустили по Києву Кинджали : перші подробиці 8838

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату 7455

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Лише геній знайде тварину на малюнку за 8 секунд: надзвичайно складна загадка 6903

Лише геній знайде тварину на малюнку за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

Путін може перемогти : військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в глухий кут 4243

"Путін може перемогти": військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут"

Останні новини

22:45

Виявили порушень на 10 мільярдів: Умєров розповів про викриття схем у Міноборони

22:29

Понад 1 мільйон дронів для ЗСУ: Федоров оцінив можливості України

22:11

Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні

21:37

23-річна "Русалонька" Холлі Бейлі народила первістка

21:19

"Удар по Москві": ГУР отримало секретні важливі документи РФ на $1,5 мдрд

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
21:12

Чому в деяких сирах є дірки: сировари розкрили секрет

21:10

Допомога на $61 млрд: Кулеба розкрив сценарій України без грошей США

21:01

Ви точно їх не прибираєте: експерт з прибирання розповіла про найбрудніші місця в будинку, які люди пропускають під час прибирання

20:49

Ворог зменшив кількість обстрілів на Авдіївському напрямку: в ЗСУ назвали причину

Реклама
19:58

Чому коти скидають речі на підлогу: відповідь вас здивує

19:43

Комітет ВР ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію: нардеп розкрив деталі

19:37

Замороження війни і перемовини із Росією: Кулеба розкрив діалог Києва із Заходом

19:33

Мер Кличко розділив майно з ексдружиною: що дісталося Наталії Єгоровій

19:30

Дуже сильний мороз і штормове попередження: прогноз погоди на 9 січня

19:18

Що можна зробити, щоб запустити шлунок у домашніх умовах

19:15

Місячний календар 9 січня: день, коли виконуються найпотаємніші бажання

19:10

Як росіяни готували новий ракетний удар по УкраїніПогляд

18:37

Гуру прибирання поділилася чарівним засобом для ванної, яке допоможе видалити стійкі плями від кави

18:27

З руками в крові: Кацуріна показала злободенну "романтику" з Дантесом

18:17

Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС

Реклама
18:15

Як позбутися натоптнів в домашніх умовах: один засіб працює безвідмовно

18:00

Мікрохвильовка не потрібна: як розм'якшити масло за хвилину

17:57

Новий наступ росіян на Харків: екс-командир "Айдару" прокоментував дії ворога

17:51

Українцям за борги зможуть відключати світло: Кабмін скасував мораторій

17:48

Ведучий "Золотого глобуса" на весь світ познущався над принцом Гаррі і Меган Маркл

17:28

Тільки найуважніший знайде помилку на картинці за 8 секунд: загадка для кмітливих

17:25

Чи буде війна між КНДР і Південною Кореєю: експерт зробив прогноз

17:16

Українці зможуть отримати майже 10 тисяч гривень "зимової" допомоги: усі подробиці

17:04

Ситуація погіршилась: в ЗСУ розповіли про бої на Горлівському напрямку

17:02

Екскомандир "Айдару" розкрив втрати України у війні з Росією

16:47

Фальшивку видно відразу: як можна перевірити гривні на справжність

16:37

Помер відомий футболіст збірної України та "Дніпра"

16:29

Хто може виїхати з України у воєнний час: кого з чоловіків випускають за кордонВідео

16:25

Від цього салату всі гості ахнуть: рецепт смачної стравиВідео

16:23

Є вдома у кожного: лікарі назвал популярний напій, що допоможе позбутись прищів

16:12

Пізно пити боржомі: переляканий Кіркоров вирішив відкупитися за "голу" вечірку

16:08

Прийдуть біди і фінансові труднощі: що не можна робити 9 січня

15:56

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

15:55

"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

15:54

Ракетні удари по окупованому Криму: Гуменюк розповіла про нові рішення окупантів

Реклама
15:49

Україні не вистачатиме зброї і боєприпасів у разі війни між КНДР та Південною Кореєю – Кулик

15:47

Нечесні виробники озброєння розгорнули дискредитаційну кампанію проти держаудиторів – заява

14:59

Китай готується кинути виклик США та почати нову війну: експерт розкрив деталі

14:59

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

14:49

Путін влаштував шантаж НАТО через Україну: у Білорусі розгорнуто ядерну зброю - WSJ

14:46

Сергій Стерненко. Росіяни пишаються ракетною атакою і продовжують мерзнутиВідеоблоги

14:44

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

14:32

39-річна учасниця Холостяка-12 розсекретила стать майбутньої дитини

14:18

Від чого допомагає чай з ромашкою: несподівана користь, про яку мало хто знає

14:14

У Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти