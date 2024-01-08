Поставок недостатньо: Шольц зробив важливу заяву про допомогу Україні

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, запланованих поставок зброї до України від країн ЄС недостатньо.

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Шольц звернувся до країн-членів ЄС із важливим закликом / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Європейського Союзу надають недостатньо зброї Україні для протистояння російському вторгненню і закликав союзників активізувати свої зусилля. Про це повідомляє Reuters.

Враховуючи те, що американська військова допомога Україні зазнає затримок у Конгресі США, Шольц наполягає на активізації європейських країн, підтверджуючи свою готовність надавати Києву підтримку стільки, скільки це буде потрібно.

"Яким би значним не був німецький внесок, його буде недостатньо для забезпечення безпеки України в довгостроковій перспективі, - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні. Тому я закликаю союзників по Європейському Союзу посилити свої зусилля щодо України. Запланованих поставок зброї в Україну більшістю країн-членів ЄС недостатньо", - додав він. відео дня

Шольц заявив, що уряд Німеччини звернувся до Європейського Союзу з проханням уточнити у окремих країн-членів, які саме поставки вони планують, оскільки, можливо, не про всі з них відомо.

Канцлер висловив переконання, що ЄС прийме запропонований пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на майбутньому екстреному саміті 1 лютого.

Допомога Україні від країн-партнерів

У Німеччині наростає критика канцлера Олафа Шольца через відмову постачати далекобійні ракети Taurus до України. Про це заявив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук.

Головний представник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд повідомив, що у Конгресі США готується угода щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати кошти для надання допомоги Україні. За його словами, текст цієї угоди, яка може відкрити доступ до десятків мільярдів доларів допомоги для України, може бути опублікований вже цього тижня.

Навіть якщо США не нададуть фінансування військової допомоги на суму понад $61 мільярд, Україна продовжить боротися з російськими окупаційними військами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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