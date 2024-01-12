УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

Анна Ярославська
12 січня 2024, 10:56
Поступки Угорщини є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають складніших механізмів в обхід Будапешта.
Шарль Мішель, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Віктор Орбан
ЄС готовий до поступок Угорщини, щоб розблокувати 50 мільярдів євро для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині в деяких питаннях, щоб подолати вето прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на пакет підтримки для України в розмірі 50 млрд євро.

Як пише Financial Times з посиланням на чиновників, імена яких не називаються, Європейська комісія готова надати Будапешту право в 2025 році оцінити, чи потребує Україна грошей та чи виконала вона вимоги для отримання допомоги Євросоюзу. Фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні в 2025 році.

Єврокомісія також не проти, щоб були щорічні перевірки допомоги, і щоб був доданий пункт про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна може винести на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС питання про виплати Україні. Зазначається, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето.

відео дня

Видання зазначає, що, найімовірніше, цього буде достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето. За даними джерела, Угорщина "налаштована на переговори".

Financial Times також пише, що поступки Угорщини є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають складніших механізмів в обхід Будапешта. Інші варіанти виділення допомоги Україні можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є більш дорогими і вимагають більше часу.

Київ наполягає на необхідності отримати допомогу не пізніше березня, щоб уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат.

Допомога Україні від Євросоюзу

У грудні 2023 Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається переконати проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати допомогу Україні. Також вона закликає Орбана поліпшити відносини з президентом України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Однак Орбан вимагає повернення Євросоюзом раніше заморожених коштів для Угорщини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз війна в Україні Віктор Орбан новини України
Реклама

Головне за день

В Україну йдуть міцні морози до -21: синоптик сказав, де буде найхолодніше

В Україну йдуть міцні морози до -21: синоптик сказав, де буде найхолодніше

12:25 Синоптик
Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

12:24 Україна
ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

10:56 Світ
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 12 січня 2024: Овну - раптова поїздка, Рибам - душевні переживання 38415

Гороскоп на завтра 12 січня 2024: Овну - раптова поїздка, Рибам - душевні переживання

У Росії помер народний артист СРСР, який ненавидів Україну 30496

У Росії помер народний артист СРСР, який ненавидів Україну

Лобове скло не замерзне ніколи: чим його потрібно натерти з вечора 22479

Лобове скло не замерзне ніколи: чим його потрібно натерти з вечора

Спочатку перемовини : Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році 5627

"Спочатку перемовини": Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році

Останні новини

12:48

Потап у Дубаї сів у калюжу: не знає українських приказок

12:25

В Україну йдуть міцні морози до -21: синоптик сказав, де буде найхолодніше

12:24

Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

12:05

Треба за 8 секунд вгадати, яка тварина на малюнку: непроста загадка з "родзинкою"

12:03

Поставки ракет з КНДР в РФ: в ГУР зробили заяву, а в США запровадили санкції

Путін чекатиме безвладдя у США, щоб наприкінці 2024-го напасти на Литву – БульбаПутін чекатиме безвладдя у США, щоб наприкінці 2024-го напасти на Литву – Бульба
11:39

Експерт пояснив, як Путін руками білорусів буде організовувати конфлікт з НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путіністки Кудрявцевої більше немає чоловіка

11:33

У Politico назвали країни, які допомагають РФ обходити санкції і виготовляти зброю

11:19

Церковне свято 13 січня: ні в якому разі не ображайте в цей день кішку

Реклама
10:56

ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

10:46

У Ірини Федишин сталося велике сімейне горе

10:41

"Загрожує штраф і громадські роботи": прокуратура взялася за зрадницю Лоліту

10:34

Загадкова головоломка: лише 2% людей зможуть знайти число 749

10:27

Учасниця "Майстер Шефа" показала елементарний рецепт лінивих біляшів як з дитинства за 30 хвилин

10:26

Без повісток на пошту: у ВР розповіли про можливі зміни до законопроєкту про мобілізацію

09:54

Пенсії в Україні призначатимуть інакше: що посилили

09:42

Прем'єр Британії сьогодні відвідає Київ і підпише важливі домовленості: що відомо

09:16

Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі" – Білий дім

09:00

Дронів стане менше: експерти розповіли, як морози змінять ситуацію на фронті

08:24

У РФ проблеми зі штурмами: на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників

Реклама
08:10

Про здатність РФ фінансувати війнуПогляд

07:54

Нова війна: США та Британія вдарили по об'єктах хуситів в Ємені - що відомоВідео

06:55

ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території - ISW

06:10

Димова завіса навколо мобілізаційного законуПогляд

05:30

Син плакав весь вечір: український військовий повернувся з майже 2-річного полонуФото

04:46

Як відмити застарілі плями з склокерамічної плити: швидкий і економний спосіб

04:15

РФ у 2024-му збільшить оборонпром за рахунок росіян: експерт оцінив можливість бунтів

03:21

Хитра математична головоломка визначить рівень IQ: потрібно вирішити за 12 секунд

02:40

58-річна Ассія Ахат похвалилася здобними формами в чорному кетсьюті

02:02

Президентська елегантність: Зеленська в трендовому луці відвідала переселенців

01:31

Чому кіт кусається, коли його гладять: причин може бути декілька

01:05

Невістка перебіжчиці Марченко показала дітей та раптово заговорила українською

00:43

Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проект гарантій безпеки для України

11 січня, четвер
23:49

Як дізнатися, чи є на мені порча та як зняти її самостійно

23:38

Путін може вдатися до ще більшої екскалації: генерал назвав терміни

23:25

Потужний вітер, жорсткий снігопад і схожі на вибухи спалахи: Київ атакував шторм

23:07

"Ми спробували і це спрацювало": Зеленський - про відсутність кроків на фронті

22:42

Вкрала і спаплюжила: хіт Христини Соловій звучав у шоу дружини путініста ПєсковаВідео

22:41

"Знищили 26 вертольотів і 12 літаків": Зеленський розповів про секретну зброю ЗСУ

22:39

"Люди можуть залишитися без пенсій, вони помруть": Зеленський насторожив гучною заявою

Реклама
22:14

Я побачив пуск по своєму вертольоту: льотчик розповів, як його збивала РФ з ПЗРК

21:46

Чи можна виривати волосся з родимки: що буде

21:40

Медведєв в істериці погрожує ядерним ударом по Україні та придумав нову умову

21:37

Між примусом і мотивацією: що можуть змінити у законопроєкті про мобілізацію - Чернев

20:54

Сховатися не вийде: прикордонники придумали, як не дати ухилянтам втектиФото

20:50

"Спочатку перемовини": Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році

20:48

Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію

20:34

39-річна учасниця Холостяка-12 народила первістка: перші кадри з немовлямВідео

20:30

Генпрокурор розповів, чи використовувала Росія ракети від КНДР: деталі експертизи

20:01

Жизель Бюндхен показала ідеальну фігуру і вигуляла денім

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти