ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

Поступки Угорщини є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають складніших механізмів в обхід Будапешта.

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ЄС готовий до поступок Угорщини, щоб розблокувати 50 мільярдів євро для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині в деяких питаннях, щоб подолати вето прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на пакет підтримки для України в розмірі 50 млрд євро.

Як пише Financial Times з посиланням на чиновників, імена яких не називаються, Європейська комісія готова надати Будапешту право в 2025 році оцінити, чи потребує Україна грошей та чи виконала вона вимоги для отримання допомоги Євросоюзу. Фактично це означає, що Орбан отримає право накласти вето на допомогу Україні в 2025 році.

Єврокомісія також не проти, щоб були щорічні перевірки допомоги, і щоб був доданий пункт про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна може винести на обговорення на саміті лідерів країн-членів ЄС питання про виплати Україні. Зазначається, що це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето.

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Видання зазначає, що, найімовірніше, цього буде достатньо для того, щоб Орбан зняв своє вето. За даними джерела, Угорщина "налаштована на переговори".

Financial Times також пише, що поступки Угорщини є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають складніших механізмів в обхід Будапешта. Інші варіанти виділення допомоги Україні можуть бути реалізовані без участі Угорщини, але вони є більш дорогими і вимагають більше часу.

Київ наполягає на необхідності отримати допомогу не пізніше березня, щоб уникнути необхідності вдаватися до друкування грошей для фінансування витрат.

Допомога Україні від Євросоюзу

У грудні 2023 Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається переконати проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати допомогу Україні. Також вона закликає Орбана поліпшити відносини з президентом України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Однак Орбан вимагає повернення Євросоюзом раніше заморожених коштів для Угорщини.

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