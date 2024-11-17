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Північна Корея може відправити Путіну 100 тисяч своїх військових - Bloomberg

Анна Косик
17 листопада 2024, 17:49
147
Направляти війська КНДР в Росію буде партіями із ротаціями протягом певного часу.
Войска КНДР, Путин и Ким Чен Ин
КНДР може передавати Росії своїх військових поступово / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Відправка 100 тисяч військових КНДР до РФ неминуча за однієї умови
  • Північнокорейський контингент в РФ свідчить про глобалізацію війни

Влада Північної Кореї може відправити в країну-агресорку Росію до 100 тисяч військових, щоб залучити їх у війні проти України. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, ознайомлені з оцінками деяких країн G20.

За їхніми даними, сприяти такому рішенню може лише поглиблення відносин між Пхеньяном і Москвою. Цей сценарій включає військову підтримку КНДР як неминучий елемент розвитку партнерства між країнами.

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"Військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням", - йдеться у статті.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Про небезпеку рішення Кіма допомагати Росії представники країн G20 планують говорити під час саміту у Бразилії. Там планується зокрема із президентом Китаю, щоб той використав свій вплив на Північну Корею задля подальшої ескалації війни.

"Розгортання північнокорейського контингенту свідчить про те, що війна стає глобалізованою, і Шольц і Сі повинні будуть обговорити цей новий вимір конфлікту", - стверджують чиновники.

Відправка військ КНДР в Росію - останні новини

Нагадаємо, про те, що військовослужбовці із КНДР почати брати участь в бойових діях проти України разом із російськими військами вже офіційно заговорили в США. Речник Державного департаменту США Ведант Патель підтвердив, що понад 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії.

Раніше Главред писав, що російські війська продовжують спроби атакувати позиції ЗСУ на Курщині, але зазнають значних втрат. При цьому, тепер ще й з військами КНДР, які не змогли покращити становище окупантів.

Напередодні також у Національній розвідувальній службі Південної Кореї розповіли подробиці бойових дій за участю військ КНДР проти українських сил. Військові з Північної Кореї, яких перекинули в РФ, перебувають у Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.

Інші новини про військових з КНДР:

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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