У розвідці дізналися, що КНДР отримає від РФ за участь у війні з Україною – Сибіга

Поразка РФ в Україні зупинить інших агресорів і всю вісь зла, підкреслив глава МЗС.

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Андрій Сибіга прокоментував перекидання військ КНДР до РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook/andrij.sybiha

Ключове:

КНДР хоче отримати доступ до технологій у ракетній, ядерній та військових програмах

Україна посилює діалог у питанні безпеки з Японією

КНДР хоче в обмін на свою участь в агресії РФ проти України отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах", - сказав він під час пресконференції з японським колегою Івая Такеші.

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Глава МЗС пояснив, що це надзвичайно загрозливо, і ця ситуація не може не турбувати наших партнерів, і тому протидіяти таким загрозам необхідно разом.

/ Инфографика: Главред

Український міністр наголосив, що лише потужна та системна підтримка України може зупинити РФ і принести всеосяжний та справедливий мир.

"Поразка РФ в Україні зупинить інших агресорів і всю вісь зла від загарбницьких планів", - вказав Сибіга.

Також він поінформував, що вони з японським колегою детально обговорили модальності залучення Японії до практичної реалізації Плану перемоги та "Формули миру". Крім того, сторони обговорили імплементацію угоди про підтримку України та співпрацю, підписаної цього року лідерами двох країн.

"Йдеться про посилення безпекового діалогу на найвищому рівні між Україною та Японією", - зазначив Сибіга.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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