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У Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України

Олексій Тесля
13 листопада 2024, 17:13
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Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область.
У Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України
Війська КНДР воюють проти ЗСУ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

У Національній розвідувальній службі Південної Кореї розповіли подробиці бойових дій за участю військ КНДР проти українських сил.

Військові з Північної Кореї, яких перекинули в РФ, перебувають у Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України, повідомляє агентство Yonhap.

У розвідці Південної Кореї уточнили, що північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область.

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При цьому наголошується, що протягом останніх двох тижнів розгортання сил КНДР на території РФ вже завершено.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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Південна Корея війна Росії та України Операція в Курській області війська КНДР в Україні
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