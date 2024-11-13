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США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

Юрій Берендій
13 листопада 2024, 13:46
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Військові КНДР почали брати участь в бойових діях проти українських підрозділів в Курській області, зазначили в Держдепі США.
США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо
В США назвали ділянку фронту, де війська КНДР вступили в бій із ЗСУ / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України
  • В Держдепі назвали фактори, які можуть вплинути на ефективність військ КНДР

Військовослужбовці із КНДР почати брати участь в бойових діях проти України разом із російськими військами. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель, передає Bloomberg.

Зазначається, що США вперше підтвердили участь північнокорейських військ у війні після заяв українських офіційних осіб про бойові зіткнення з солдатами КНДР.

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Міністерство оборони Південної Кореї поки не підтвердило факт участі Північної Кореї в бойових діях.

"Сьогодні я можу підтвердити, що понад 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, і більшість з них перемістилися в далеко західну Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами", - заявив Ведант Патель.

Росія навчила північнокорейських військових артилерії, керуванню дронами та іншим бойовим навичкам. Проте, як зазначив Патель, ще потрібно з'ясувати, наскільки ефективно ці сили зможуть діяти разом на передовій.

"Деякі з проблем, які їм доведеться подолати, - це оперативна сумісність, мовний бар'єр, командування і управління, а також зв'язок", - сказав він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Бої військ КНДР проти ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, північнокорейських бійців, які прибули до Росії для участі у війні в Україні, розглядають як найманців, але для багатьох з них це шанс вирватися з важких умов життя в КНДР. За інформацією The Wall Street Journal, вони можуть виявити високу мотивацію завдяки специфіці виховання, навіть попри те, що воюють далеко від батьківщини і за чужу справу.

Росія, ймовірно, розмістить північнокорейців на другій лінії оборони. Їх уже помітили не лише в Курській, а й у Бєлгородській областях. Взяти їх у полон може бути складно, оскільки Росія планує розташувати їх поблизу Бєлгорода, звільнивши місцеві підрозділи для перекидання на Донбас, зазначає The Washington Post.

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що попри присутність північнокорейських військових на деяких ділянках фронту, їх навряд чи швидко залучать до активних бойових дій.

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Хто такий Ведант Патель?

Ведант Патель — американський урядовець, який зараз є головним заступником прес-секретаря Державного департаменту Сполучених Штатів. Раніше він працював прес-секретарем Білого дому під час президентської кампанії Джо Байдена 2020 року та інших політиків і організацій, пише Вікіпедія.

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