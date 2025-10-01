Сестра короля Великої Британії приїхала до Києва: у чому мета візиту

Принцеса Анна хотіла привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на передовій.

Принцеса Анна відвідала Київ з візитом / Колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Сестра короля Чарльза III прибула до Києва з візитом

На дитячому меморіалі принцеса Анна залишила плюшевого ведмедика в пам'ять про жертв війни

Візит відбувся через кілька тижнів після поїздки принца Гаррі до столиці

Принцеса Великої Британії Анна, сестра короля Чарльза III, відвідала Київ із неоголошеним візитом. Під час візиту вона зустрілася з президентом та першою леді, вшанувала пам'ять загиблих дітей і поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації.

Візит принцеси в Україну відбувся за кілька тижнів після того, як її племінник принц Гаррі, також здійснив поїздку до Києва, щоб відвідати поранених українських ветеранів.

Як пише Sky News, сестра короля відвідала Київ на прохання Міністерства закордонних справ, щоб продемонструвати солідарність із дітьми та сім'ями, які зіткнулися з жахами російського вторгнення.

Під час перебування в Києві принцеса разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам'ять маленьких українців, чиї життя обірвала Росія.

На дитячому меморіалі Анна поклала плюшевого ведмедика в пам'ять про дітей, загиблих у конфлікті, сказавши, що в її доньки Зари Тіндалл була така ж іграшка.

Принцеса Анна приїхала до Києва / скріншот

За словами Букінгемського палацу, метою її поїздки було привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на передовій.

Крім того, принцеса Анна відвідала Центр захисту прав дитини. Там вона поспілкувалася з підлітками, яких російські військові викрали з їхніх домівок, але яких згодом вдалося повернути на батьківщину. Вона також висловила подяку співробітникам центру, які "невтомно працюють", щоб возз'єднати якомога більше дітей зі своїми сім'ями.

У межах візиту принцеса Анна також провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали подальшу підтримку України з боку Великої Британії.

Принц Гаррі / Інфографіка: Главред

Візит принца Гаррі до Києва

Як писав Главред, 12 вересня британський принц Гаррі приїхав до Києва, щоб підтримати українських ветеранів та обговорити реабілітаційні ініціативи в рамках свого фонду "Ігри нескорених". Він зустрівся з ветеранами в Національному музеї історії України, відвідав алею пам'яті загиблих на Майдані Незалежності та отримав запрошення від глави реабілітаційного центру "Superhumans".

Це був другий візит молодшого сина короля Чарльза III до України від початку повномасштабної війни.

До цього принц Гаррі відвідував Україну у квітні 2025 року - це був його перший візит до країни. Тоді він відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center - у Львові.

