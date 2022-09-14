Принцеса Анна розповіла про останній день життя Єлизавети II

Принцеса Анна розповіла про останній день життя королеви Єлизавети II / instagram.com/theroyalfamily

Королівська принцеса і єдина донька покійної королеви Єлизавети II Анна зробила офіційну заяву про смерть матері на офіційних сторінках королівської сім'ї в соціальних мережах.

Принцеса Анна розповіла, що перебувала з монархинею останню добу її життя. "Мені пощастило розділити останні 24 години життя моєї найдорожчої мами. Мені випала честь і привілей супроводжувати її в її останній подорожі. Бути свідком любові і поваги, виявлених багатьма в цій подорожі - це і смиренно, і натхненно.

Ми всі поділяємо унікальні спогади про неї. Я дякую всім і кожному, хто поділяє наше почуття втрати.

Можливо, її відхід нам нагадав, як багато її присутності і внеску в нашу національну ідентичність ми сприймали як належне. Я також дуже вдячна за підтримку і розуміння, надані моєму дорогому братові Чарльзу, коли він приймає на себе додаткові обов'язки монарха.

Моїй матері, Королеві, дякую", - написала Анна в "Заяві від королівської принцеси".

Принцеса Анна - єдина донька Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа, друга дитина в їхній родині, після короля Чарльза III. Зараз займає 16 місце в списку престолонаслідування.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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