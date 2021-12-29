Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умову

Участь ЄС у перемовинах США та РФ з безпеки у Європі підтримують у Вашингтоні - Боррель / Reuters

У перемовинах США та Росії щодо гарантій безпеки у Європі повинен взяти участь Євросоюз. Наднаціональне об'єднання не хоче бути нейтральним глядачем діалогу. Дискусія Вашингтона та Москви буде конструктивною тільки за умови участі Брюсселя. Російська держава хотіла б розділити з Америкою сфери впливу без Євросоюзу, проте у Європі ніколи не погодяться з таким сценарієм. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

У інтерв'ю Die Welt він розповів про те, що участь ЄС в американо-російських перемовинах з безпеки підтримують і у Вашингтоні.

читайте такожВимоги РФ - історичне приниження США та НАТО: Україна очікує на провал угоди Вашингтона і Москви"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня в телефонній розмові", - сказав Боррель.

За його словами, питання європейської безпеки пов'язане не тільки з інтересами США та Росії. Такі перемовини будуть конструктивними тільки у разі участі в них Євросоюзу.

"ЄС повинен бути присутнім на цих перемовинах, такі перемовини будуть тільки тоді мати сенс, якщо вони пройдуть в тісній координації і за участю ЄС", - сказав дипломат.

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Також європейський чиновник додав, що Росія прагне до ситуації, коли дві сторони поділяють між собою сфери впливу без урахування Євросоюзу, проте у Брюсселі з такою ситуацією не згодні.

"Ми ніколи з цим не погодимося", - підкреслив Боррель.

Перемовини США та Росії щодо безпеки

МЗС РФ 17 грудня оприлюднило два документи. Це проекти договору Росії та США про гарантії безпеки і угоди щодо заходів забезпечення безпеки Штатів, РФ і Північноатлантичного альянсу.

У документах йдеться про те, що Росія вимагає гарантій від Заходу щодо нерозширення НАТО на схід і невступ України до Альянсу.

Спікерка Білого дому Джен Псакі казала, що Вашингтон не має наміру вести перемовини з Москвою з питань безпеки Європи без участі ЄС та країн-партнерів. До того ж американці не готові до поступок, пов'язаних з обмеженням країн на реалізацію суверенної політики.

В НАТО заявили, що перемовини щодо безпеки з Росією повинні враховувати інтереси Альянсу. Консультації щодо таких питань слід проводити, у тому числі, і з Україною. До початку перемовного процесу Москва повинна досягти прогресу у відносинах з Києвом.

ЗМІ повідомили, що, імовірно, 10 січня відбудуться перемовини США та Росії, темою яких стане Україна. Також вони мають намір обговорити питання контролю над ядерною зброєю.

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