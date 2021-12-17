Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – Bloomberg

США вимагатимуть від Росії різдвяного перемир'я на Донбасі та обміну полоненими з Україною - ЗМІ / УНІАН

У Білому домі вивчили ініціативи Росії щодо "гарантій безпеки". Американська адміністрація вважає одні пропозиції неприйнятними, а інші - корисними. Вже наступного тижня Вашингтон надасть свій варіант пропозицій. США можуть вимагати встановлення різдвяного перемир'я на Донбасі і обмін полоненими між Москвою та Києвом.

Як повідомляє Bloomberg, один з високопосадовців адміністрації Байдена розповів про те, що ініціативи Москви вже вивчені. У частині з них американці бачать певний конструктив, проте інші пропозиції вважають неприйнятними.читайте такожПотужний сигнал Україні та нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки Заходу

Журналісти вказують, що США нададуть свої варіанти щодо гарантій безпеки вже наступного тижня. Вони в першу чергу вимагатимуть встановлення різдвяного перемир'я на Донбасі та обміну полоненими між Росією і Україною.

Проект договорів США і РФ з безпеки

Російське Міністерство закордонних справ у п'ятницю, 17 грудня, оприлюднило два ініційованих Москвою і переданих на розгляд Вашингтона документа. Йдеться про російсько-американський договір про гарантії безпеки і угоду щодо заходів забезпечення безпеки США, Росії і НАТО. Російська сторона очікує на початок перемовин зі Штатами щодо цих ініціатив.

У проектах договорів Москви та Вашингтона йдеться про те, що Росія наполягає на гарантіях щодо невключення України до НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід. Крім того, за пропозицією росіян, США та РФ не повинні використовувати території інших держав для нападу один на одного.

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Спікерка Білого дому Джен Псакі заявила, що США не вестимуть перемовини з Росією щодо європейської безпеки без участі Євросоюзу та країн-партнерів. Вашингтон не готовий йти на поступки в питанні суверенного права держав проводити власну незалежну політику.

У НАТО заявили, що ініціативи Росії надійшли до Альянсу. Згідно з позицією організації, при обговоренні повинні враховуватися і побоювання блоку у зв'язку з діями Москви. Дискусію слід проводити на базі принципів європейської безпеки і в рамках консультацій з країнами-партнерами у Європі – наприклад, з Україною. При цьому в Північноатлантичному альянсі вважають, що Москва до перемовин з питань безпеки повинна досягти прогресу у відносинах з Києвом.