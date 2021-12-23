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Військова атака РФ на Україну і рішення Путіна: ЗМІ дізналися про побоювання адміністрації Байдена

23 грудня 2021, 22:53

Росія наразі не прийняла рішення щодо ситуації з можливим військовим вторгненням в Україну, вважають у Білому домі.

Путина
Рішення щодо ситуації з військовою операцією Росії проти України прийматиме особисто Путін - Білий дім / Фото Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована маневрами російських військ біля кордонів України. Однак у Москві не прийняли остаточного рішення щодо ситуації з можливим військовим вторгненням на територію української держави. Рішення прийматиме особисто Володимир Путін.

Як повідомляє кореспондент CNN, в Білому домі продовжують вважати, що у Росії наразі не вирішили, чи піде Москва на військову операцію проти Києва. Остаточне рішення прийме особисто президент Володимир Путін. При цьому американська влада стурбована пересуванням військ РФ біля кордонів України.

читайте такожСША нададуть Україні ще більше військової техніки: у Байдена заявили про готовність до вторгнення РФ"Високопосадовець США каже, що адміністрація, як і раніше, вважає, що Путін ще не прийняв остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. Але вони визнають, що це рішення прийматиме тільки Путін. Вони продовжують спостерігати "тривожні" рухи поблизу України", - підкреслюється в повідомленні.

Війська Росії біля кордонів України

Наприкінці жовтня американські видання The Washington Post і Politico заявили про посилення російського військового контингенту біля кордонів України і продемонстрували відповідні супутникові знімки.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія може сконцентрувати біля українських кордонів близько 175 тисяч військових. При цьому у Києві готові до такого розвитку подій.

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Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що незважаючи на посилення військової присутності Росії біля кордонів України після перемовин Байдена та Путіна, ознак планів щодо проведення військової операції наразі немає. Для повномасштабного військового вторгнення росіянам може знадобитися 500-600 тисяч військ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив перекидання військ РФ до прикордонних з Україною районів нібито загрозою НАТО російським кордонам. Москва у зв'язку з цією ситуацією вимагала проведення зустрічі Путіна і президента США Байдена.

Діалог Байдена та Путіна відбувся 7 грудня. Господар Білого дому підтримав Україну, піддав критиці стягування Росією військ до українських кордонів і не надав Москві гарантій щодо нерозширення НАТО на схід і невступ Києва до Північноатлантичного альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не влаштовує ідея відмови від інтеграції до НАТО в обмін на відведення Росією військ від кордонів. За словами глави держави, у Києві не вірять гарантіям і обіцянкам Москви.

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