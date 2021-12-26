Путін сказав, що зробить, якщо США і НАТО не виконають вимог Росії / Reuters

Президент Росії Володимир Путін попередив Захід, що реакція Москви на розширення НАТО "може бути найрізноманітнішою".

Глава Кремля в ефірі телеканалу "Росія 1" зазначив, що спиратиметься на думку військових.

"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав російський президент.

Путін заявив, що пропозиції Москви для США та Північноатлантичного Альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату", закріпленого, юридично в рамках "тих документів, які ми запропонували".

"Ми будемо прагнути саме до цього", - додав Путін.

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При цьому Путін все ж розраховує, що Росія і США "зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату".

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проєкт договору Росії і США про гарантії безпеки і угоду щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за цими ініціативам.

У проєктах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу одне на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив провести засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року. Таку інформацію оприлюднило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на неназване джерело в НАТО.

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