СБУ провела спецоперацію на 1300 кілометрів вглиб Росії: що вдалося уразити

Українські сили послабили можливості Росії продовжувати війну.

В СБУ розповіли деталі успішної операції на території Росії / Колаж: Главред, фото: 58 ОМПБр, скріншот

Що повідомили в СБУ:

У Татарстані уражено хаб із "Шахедами"

Будівля хабу загорілася після вибуху

Спроможності РФ воювати далі зменшуються

Вранці 9 серпня безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Про це повідомили у Telegram СБУ. Зазначається, що склад дронів знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, що у Республіці Татарстан. Відстань від України до точки ураження складає близько 1300 кілометрів.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Безпілотник ЦСО "А" СБУ влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що продовжують послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів" є однією із законних військових цілей і кожна така спецоперація зменшує спроможності країни-агресорки Росії продовжувати війну.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Татарстан:

Вибухи у Татарстані 9 серпня

Напередодні офіційного повідомлення СБУ про успішну спецоперацію, партизанський рух Атеш повідомив про атаку на завод з виробництва дронів типу "Шахед".

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно в російській Пензі прогриміли вибухи. У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по місцевому радіозаводу.

Напередодні також Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі".

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Генштабу, Сили оборони України на початку серпня завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

