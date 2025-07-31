Під прицілом - важливий радіозавод: дрони атакували російську Пензу

Коротко:
- У Пензі прогриміли вибухи і сталася велика пожежа
- Атакований радіозавод спеціалізується на виробництві засобів зв'язку для армії РФ
У ніч на 31 липня в російській Пензі прогриміли вибухи. У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по місцевому радіозаводу.
Близько першої години ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки". Незабаром у Пензі прогриміли вибухи і сталася велика пожежа.
Пізніше губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з промислових підприємств російського обласного центру.
Він повідомив про атаку "ворожими безпілотниками", зазначивши, що "жертв і руйнувань немає".
"Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають",- пояснив губернатор Пензенської області.
Він додав, що на місці працюють служби екстреного реагування. Також з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, що дає змогу обмежувати дію БпЛА.
Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підтвердив атаку на радіозавод у Пензі.
За його словами, радіозавод спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил Росії, а саме:
- мобільні комплекси управління;
- системи автоматизованого бойового управління;
- радіостанції для російських сухопутних військ, повітряно-десантних військ і ракетних військ стратегічного призначення;
- модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.
Коваленко підкреслив, що підприємство є важливим для російського військово-промислового комплексу.
Крім Пензенської області, вночі 31 липня дрони атакували Волгоградську, Воронезьку, Бєлгородську, Тамбовську і Ростовську, а також окупований Крим.
АТ "Радіозавод" входить до холдингової компанії "Роселектроніка" Державної корпорації "Ростех". Через вторгнення РФ в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.
Дивіться відео пожежі в Пензі:
Атаки дронів на Росію - останні новини
Нещодавно Главред повідомляв, що Служба безпеки України далекобійними дронами вразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал", що в Росії.
У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Серія вибухів прогриміла близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.
Раніше також у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві скаржилися на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об'єкті.
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