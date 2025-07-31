Під прицілом - важливий радіозавод: дрони атакували російську Пензу

Близько першої години ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки".

https://glavred.net/world/pod-pricelom-vazhnyy-radiozavod-drony-atakovali-rossiyskuyu-penzu-10685981.html Посилання скопійоване

У Пензі дрони атакували важливий для ВПК РФ завод / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

У Пензі прогриміли вибухи і сталася велика пожежа

Атакований радіозавод спеціалізується на виробництві засобів зв'язку для армії РФ

У ніч на 31 липня в російській Пензі прогриміли вибухи. У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по місцевому радіозаводу.

Близько першої години ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки". Незабаром у Пензі прогриміли вибухи і сталася велика пожежа.

відео дня

Пізніше губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з промислових підприємств російського обласного центру.

Він повідомив про атаку "ворожими безпілотниками", зазначивши, що "жертв і руйнувань немає".

"Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають",- пояснив губернатор Пензенської області.

Він додав, що на місці працюють служби екстреного реагування. Також з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, що дає змогу обмежувати дію БпЛА.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підтвердив атаку на радіозавод у Пензі.

За його словами, радіозавод спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил Росії, а саме:

мобільні комплекси управління;

системи автоматизованого бойового управління;

радіостанції для російських сухопутних військ, повітряно-десантних військ і ракетних військ стратегічного призначення;

модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.

Коваленко підкреслив, що підприємство є важливим для російського військово-промислового комплексу.

Крім Пензенської області, вночі 31 липня дрони атакували Волгоградську, Воронезьку, Бєлгородську, Тамбовську і Ростовську, а також окупований Крим.

АТ "Радіозавод" входить до холдингової компанії "Роселектроніка" Державної корпорації "Ростех". Через вторгнення РФ в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.

Дивіться відео пожежі в Пензі:

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно Главред повідомляв, що Служба безпеки України далекобійними дронами вразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал", що в Росії.

У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Серія вибухів прогриміла близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.

Раніше також у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві скаржилися на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об'єкті.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред