СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

У росіян великі збитки.

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российские бомбардировщики, взрыв / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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СБУ провела успішну спецоперацію в Криму

Україні вдалося уразити п’ять військових літаків Росії

У ніч на 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

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Внаслідок атаки було уражено склад авіаційного озброєння та п’ять військових літаків.

Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один борт такого типу – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

За оцінками СБУ, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили у СБУ.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Удари України по російських цілях - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Як писав Главред, уніч на 2 серпня СБУ здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Україні вдалося пошкодити місця зберігання "Шахедів" та стартові майданчики дронів.

Крім того, нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області, що знаходиться в місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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