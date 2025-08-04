Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

Маріна Фурман
4 серпня 2025, 13:38оновлено 4 серпня, 14:10
859
У росіян великі збитки.
российские бомбардировщики, взрыв
российские бомбардировщики, взрыв / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • СБУ провела успішну спецоперацію в Криму
  • Україні вдалося уразити п’ять військових літаків Росії

У ніч на 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

відео дня

Внаслідок атаки було уражено склад авіаційного озброєння та п’ять військових літаків.

Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один борт такого типу – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

За оцінками СБУ, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили у СБУ.

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити
Су-34 / Інфографіка: Главред

Удари України по російських цілях - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Як писав Главред, уніч на 2 серпня СБУ здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Україні вдалося пошкодити місця зберігання "Шахедів" та стартові майданчики дронів.

Крім того, нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області, що знаходиться в місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Інші новини:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ Саки новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

15:02Світ
Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:39Синоптик
СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Останні новини

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не знадобитися: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

Реклама
13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

Реклама
11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

10:59

Притула став батьком учетверте і показав перші фото дитини - хто народився

10:56

РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

10:53

Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

10:20

Дрони РФ атакували Одеську область: горіли радіоринок і гуртожитокФото

10:11

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

10:04

Покровськ стискають у напівкільце: експерт заявив про перерізання важливої траси

09:53

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

09:30

Промову Тимошенко в Раді порівняли з виступом Путіна перед вторгненням актуально

09:23

Чи пощастить Путіну знову?Погляд

09:09

Перетворять солому на золото: 4 знаки зодіаку розбагатіють до кінця літа

09:08

РФ запустила "Кинджали" по Україні: куди летять ракети

09:01

"Вони хитрі персонажі": Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФВідео

09:00

"Я дурень": Потап назвав причину розлучення з дружиною і приголомшив подробицями

08:57

Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

07:37

Дрони атакували в РФ важливий об'єкт: що було під приціломВідео

Реклама
06:58

Віткофф цього тижня поїде до РФ: яке послання Трамп надсилає до МосквиВідео

06:13

Трамп просто забув, що він агент КремляПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

05:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з офісним співробітником за 29 с

04:30

На шістьох знаків зодіаку чекають відкриття та успіх 4 серпня: хто у списку

03:45

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

03:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти жабу

02:13

Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни

02:10

"Хотіла просто зараз": ексдружина Кличка заінтригувала особистими змінами

01:30

82-річний Мік Джаггер готується удев'яте стати батьком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти