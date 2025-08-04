СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

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- СБУ провела успішну спецоперацію в Криму
- Україні вдалося уразити п’ять військових літаків Росії
У ніч на 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У відомстві зазначили, що військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
Внаслідок атаки було уражено склад авіаційного озброєння та п’ять військових літаків.
Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один борт такого типу – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
За оцінками СБУ, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими.
"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили у СБУ.
Удари України по російських цілях - новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери.
Як писав Главред, уніч на 2 серпня СБУ здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Україні вдалося пошкодити місця зберігання "Шахедів" та стартові майданчики дронів.
Крім того, нещодавно дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області, що знаходиться в місті Сальськ. Через нього російські війська перекидають зброю та особовий склад на фронт.
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Про джерело: СБУ
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