Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

Українські дрони уразили базу з метою припинення збройної агресії РФ.

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Після атаки у небо піднявся яскравий вогонь / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, Генштаб ЗСУ

Що повідомили в Генштабі:

Паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі" зазнав ураження

Сили оборони підривають воєнно-економічний потенціал РФ

Вчора, 3 серпня, Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Внаслідок атаки постраждав паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї. На території об’єкту здійнялася сильна пожежа.

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У Генштабі додали, що під час атаки на російському летовищі розміщувалася армійська авіація російських загарбників, хоча цей аеропорт вважається цивільним.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Раніше під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери РФ. Як писали OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

Напередодні стало відомо, що у ніч на 3 серпня кілька міст країни-агресора Росії опинилися під атакою невідомих дронів. Зокрема, вибухи лунали у Воронежі та Сочі

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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