У Татарстані атаковано завод з виробництва Шахедів для ударів Росії по Україні

На великому виробництві зафіксовано пожежу внаслідок атаки дронів.

Зафіксовано влучання в один із цехів заводу / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Головне:

Татарстан атакували дрони

Вибухи прогриміли на заводі з виробництва "Шахедів"

На підприємстві, попередньо, є влучання

У суботу, 9 серпня, у Татарстані, що у країні-агресорці Росії, пролунали вибухи. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що Сили оборони України "демілітаризовують" там завод з виробництва дронів типу "Шахед".

Один із агентів руху перебуває неподалік заводу та спостерігає за цією картиною і передає інформацію українським силам.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Водночас у Мережі вже з'явилися перші кадри атаки по російському підприємству. Попередньо, щонайменше один із ударних безпілотників влучив у цех із виробницитва дронів.

На відео видно, що на заводі спалахнула пожежа. Очевидці також стверджують, що під атакою й інші об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом РФ.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Татарстан:

Офіційні відомства та особи України наразі ніяк не коментують атаку, однак у Мережі припускають, що удар по заводу був нанесений українським дроном "Лютий".

Татарстан не вперше атакують українські безпілотники

У середині червня поточного року Сили оборони України завдали прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії у місті Єлабуга, що в Республіці Татарстан.

Там було уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА ворога. Саме на цій виробничій базі, за даними Генштабу, росіяни організували виготовлення, тестування та запуск ударних БпЛА.

Атаки дронів на об'єкти РФ - останні новини

Нещодавно українським бійцям вдалося уразити низку важливих обʼєктів на території РФ, серед яких - Афіпський НПЗ. Підприємство щороку переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти — це приблизно 2% від усього обсягу, який переробляють у Росії.

Напередодні стало відомо, що Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок після атаки українських дронів. після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Нагадаємо, Главред писав, що декілька днів тому у російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Більше новин:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



