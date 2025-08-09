У Татарстані атаковано завод з виробництва Шахедів для ударів Росії по Україні

Головне:
- Татарстан атакували дрони
- Вибухи прогриміли на заводі з виробництва "Шахедів"
- На підприємстві, попередньо, є влучання
У суботу, 9 серпня, у Татарстані, що у країні-агресорці Росії, пролунали вибухи. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що Сили оборони України "демілітаризовують" там завод з виробництва дронів типу "Шахед".
Один із агентів руху перебуває неподалік заводу та спостерігає за цією картиною і передає інформацію українським силам.
Водночас у Мережі вже з'явилися перші кадри атаки по російському підприємству. Попередньо, щонайменше один із ударних безпілотників влучив у цех із виробницитва дронів.
На відео видно, що на заводі спалахнула пожежа. Очевидці також стверджують, що під атакою й інші об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом РФ.
Дивіться відео атаки дронів на Татарстан:
Офіційні відомства та особи України наразі ніяк не коментують атаку, однак у Мережі припускають, що удар по заводу був нанесений українським дроном "Лютий".
Татарстан не вперше атакують українські безпілотники
У середині червня поточного року Сили оборони України завдали прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії у місті Єлабуга, що в Республіці Татарстан.
Там було уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА ворога. Саме на цій виробничій базі, за даними Генштабу, росіяни організували виготовлення, тестування та запуск ударних БпЛА.
Атаки дронів на об'єкти РФ - останні новини
Нещодавно українським бійцям вдалося уразити низку важливих обʼєктів на території РФ, серед яких - Афіпський НПЗ. Підприємство щороку переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти — це приблизно 2% від усього обсягу, який переробляють у Росії.
Напередодні стало відомо, що Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок після атаки українських дронів. після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.
Нагадаємо, Главред писав, що декілька днів тому у російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
