Деякі області України залишились без світла: де зараз найскладніша ситуація

В окремих регіонах України графіки відключення світла посиляться.

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цієї ночі Росія атакувала енергосистему України

Часткові знеструмлення зафіксовані у шести областях

Вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи

Країна-агресор Росія вчергове атакувала енергосистему України. Через це частково без світла залишились споживачі у шести областях. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок масованої комбінованої атаки РФ частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - підкреслив Некрасов.

Він також додав, що у більшості регіонів України 26 лютого протягом доби діють графіки відключень електроенергії, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

Водночас в "Укренерго" додали, що в окремих регіонах України після останнього комбінованого ракетно-дронового удару заходи обмеження споживання сьогодні вимушено посилені.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - йдеться у повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Коли відключення світла можуть стати менш тривалими

Народний депутат Сергій Нагорняк раніше заявляв, що покращення ситуації з графіками відключень світла в Україні можливе уже з березня.

"Очікується незначне покращення у графіках відключень. Вони будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, за рахунок додаткової генерації з сонячних електростанцій", - сказав він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко казав, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявляв, що не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій в Україні у майбутньому.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

