На Росію чекає крах: мобілізація Путіна закінчиться катастрофою для РФ - Данілов

Олексій Данілов спрогнозував Росії катастрофу через мобілізацію / Фото Reuters, росЗМІ

Часткова мобілізація, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін, закінчиться для РФ повною катастрофою. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, потрібно лише трохи почекати.

Крах РФ настане, коли росіяни почнуть отримувати перші труни з тілами загиблих мобілізованих. Адже загиблі будуть вже не умовними контрактниками, а чоловіками, яких на забій відправив сам Путін.

"Це люди, яких закликав безпосередньо Путін нібито захищати Росію – від кого захищати, незрозуміло – тому що ми ж на їх територію не нападали. Ми знаходимося на території нашої країни, ми захищаємо її. Ми усвідомлюємо, що вся ця армія залишиться або там, сюди не дійде, або вони будуть утилізовані, як це бездоганно роблять ЗСУ, за що їм велике спасибі", - сказав секретар РНБО 29 вересня в ефірі програми Говорить великий Львів.

Данілов додав, що більшість мобілізованих є вихідцями з мусульманських регіонів РФ, зокрема з Татарстану і Дагестану.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

Тим часом жителі Дагестану вимагають від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Якщо цього не станеться, люди обіцяють вийти на масові протести.

У Махачкалі до протестів проти мобілізації приєдналися і місцеві жінки. Вони заявили, що не бажають відпускати своїх чоловіків і синів на війну.

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