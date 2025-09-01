Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

Навіть самі росіяни починають розуміти, що їх обманюють

Брехню Герасимова викрили / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

Росіяни впіймали Герасимова на брехні

Воєначальник перебільшив територіальні здобутки Росії

У Кремлі вирішили посилити інформаційні зусилля

Начальник генштабу ЗС країни-агресорки Росії Валерій Герасимов нещодавно вийшов із заявою про неймовірні успіхи окупаційної армії РФ на фронті, яка нібито захопила 3,5 тис. кв. км та 149 населених пунктів.

Однак навіть російські воєнні блогери не повірили словам Герасимова, тож розкритикували його за брехню. Про це у новому звіті повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про що збрехав Герасимов

Російські блогери зауважили, що озвучені воєначальником числа дуже сильно перебільшені і спитали, які елементи російської військової структури надають неправдиві звіти вищому командуванню РФ.

Неправдивість заяви Герасимова підтвердили і в ISW. Там підрахували, що насправді армія РФ захопила лише приблизно 2346 квадратних кілометрів української території та 130 населених пунктів.

Як відреагували у Кремлі на звинувачення в сторону Герасимова

Замість того, щоб розібратися у ситуації, у Кремлі вирішили посилити інформаційні зусилля, оскільки темпи наступу окупантів залишаються вкрай повільними, а показники втрат б'ють все нові рекорди.

Як в Україні прокоментували заяву про неймовірні успіхи РФ

Генштаб ЗС України опублікував заяву, у якій стверджується, що Росія намагається "видати бажане за дійсне", тому поширює брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу.

Доказом цього зокрема є те, що окупаційні війська РФ не взяли під контроль жодне велике місто України. Разом із тим ворожа армія від початку 2025 року втратила понад 290 тисяч своїх солдатів (убитими і пораненими).

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше партизани повідомляли, що на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські підрозділи на Донеччині продовжують виконувати бойові завдання й послідовно нищити противника. Лише за вісім місяців цього року втрати росіян убитими й тяжкопораненими перевищили 290 тисяч, і найбільше з них припало саме на Донецьку область. Попри це ворог не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційні війська країни-агресора Росії обходять напрямок Часового Яру на Донеччині. Наразі йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просочитися підвалами та закріпитися.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

