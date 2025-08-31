Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині

Марія Николишин
31 серпня 2025, 09:59
455
Атмосфера всередині окупаційних військ стала ще напруженішою.
Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині
Перестрілка між окупантами / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • Між підрозділами армії РФ спалахнула перестрілка
  • В результаті зіткнення ліквідовано 21 окупанта
  • Після інциденту у підрозділах, імовірно, розпочалися перевірки

На лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Зазначається, що перестрілка відбулась між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку.

відео дня

"Все почалося з того, що військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь за позиціями 127-ї бригади. Ті, своєю чергою, прийняли їх за українську диверсійно-штурмову групу та підняли за тривогою резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

В Атеш наголошують, що в результаті зіткнення ліквідовано 21 окупанта, а 17 зазнали поранень. Після інциденту у підрозділах, імовірно, розпочалися перевірки, посилили контроль та допити особового складу.

"Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще напруженішою: зростає недовіра, солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів", - підсумували партизани.

Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині
Атеш / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на фронті

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що війна зараз перебуває на піку свого розвитку.

За його словами, літня наступальна кампанія, якою хвалився Путін, наразі прискорилася через переговори між Трампом і Путіним.

"Путін не шкодує ресурсів – ми бачимо велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ. Росіяни не відчувають жодного дефіциту таких апаратів, постійно ними атакують", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант із позивним Алекс заявив, що окупаційні війська країни-агресора Росії обходять напрямок Часового Яру на Донеччині. Наразі йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просочитися підвалами та закріпитися.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав, що російські війська, незважаючи на зосередження понад 100 тисяч військових, не змогли досягти помітних успіхів у районі Покровська. Аналогічна ситуація спостерігається й поблизу Часового Яру та Торецька.

Також відомо, що Сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська Харківської області. Раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп'янськ.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Херсонська область війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

11:43Війна
Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

10:38Війна
РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

09:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої Русі

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої Русі

Останні новини

12:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

12:15

Не лише сарана і томатна міль: з'явився новий небезпечний шкідник

11:51

"Це погана хвороба": 37-річний Соломка зробив зізнання про свою непридатність до служби

11:43

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

10:43

Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
10:38

Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

10:38

Любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

09:59

Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині

09:42

Що насправді означає назва "Україна" та хто вперше її придумав — розкрито секретВідео

Реклама
09:26

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Дівам - скандал, Водоліям - велика покупка

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 серпня (оновлюється)

09:04

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталіВідео

08:55

У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

06:10

Коли закінчиться війна: що затіяла РосіяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з кравчинею за 31 секунду

05:31

Як прибрати бризки олії під час смаження: лайфхаки, які змінять життя назавжди

04:35

Що означає "тютілька в тютільку": небагато українців знають правильну відповідьВідео

03:30

Як приготувати справжню домашню сметану: кулінар поділився легким рецептомВідео

Реклама
02:36

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

01:13

Шкільна головоломка "зірвала мозок" математикам: знайдіть число за 15 секунд

00:19

Літній наступ РФ з тріском провалився: в ЗСУ розповіли про фіаско орди Путіна

30 серпня, субота
23:19

Навіщо наші бабусі вішали килими на стіни - розкрито темну сторону розкоші СРСРВідео

22:51

"Джессі в надійних руках": собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили

22:16

"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

21:38

Вода універсальний розчинник – чому не всі речовини розчиняються

21:27

"Росіян відкинули": сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

21:24

Галкін показав молоду і щасливу Пугачову: який у неї вигляд

21:18

Логотип Ferrari означає не те, що думає більшість: в чому секрет "гарцюючого коня"

20:31

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

20:23

Негода повертається: названо області, де будуть грозові дощі

19:48

Трамп раптово засумнівався в можливості двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського

19:43

В Одеській області в ДТП потрапив мер міста Рені: його мати загинула

19:24

Захід відправить в Україну менше іноземних військових через Путіна - ЗМІ

19:15

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжкаВідео

19:10

Голий король у Білому доміПогляд

18:42

Ребрик показала дорослу доньку-красуню в день народження

18:20

Кипариси, церква й озеро: росЗМІ показали особняк Януковича в Сочі

17:50

Власників житла в Україні почнуть штрафувати на круглу суму: в чому причина

Реклама
17:39

Популярний міф спростовано — що буде з людиною, якщо з’їсти кісточки кавунаВідео

17:24

Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлене - нові деталі злочинуВідео

17:16

Робить жінка: у мережі розкрили великий секрет Агутіна і Варум

17:10

"Будемо сидіти і спостерігати": Трамп хоче вийти з переговорів щодо України - Axios

17:04

Коли лінь готувати: рецепт смачної вечері за 15 хвилин

16:52

"Неправильний вибір": Корольова поставила крапку у відносинах із невісткою

16:52

Найпопулярніший вид м'яса в Україні раптово подешевшав - які ціни на ринку

16:31

Лише Ейнштейн впорається за 5 секунд: крутий ребус, де треба знайти таємне число

16:09

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

16:06

Польща депортувала 15 українців: у чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти