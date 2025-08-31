Дружній вогонь по своїх: окупанти влаштували стрілянину на Херсонщині

Атмосфера всередині окупаційних військ стала ще напруженішою.

Перестрілка між окупантами / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

Між підрозділами армії РФ спалахнула перестрілка

В результаті зіткнення ліквідовано 21 окупанта

Після інциденту у підрозділах, імовірно, розпочалися перевірки

На лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Зазначається, що перестрілка відбулась між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку.

"Все почалося з того, що військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь за позиціями 127-ї бригади. Ті, своєю чергою, прийняли їх за українську диверсійно-штурмову групу та підняли за тривогою резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

В Атеш наголошують, що в результаті зіткнення ліквідовано 21 окупанта, а 17 зазнали поранень. Після інциденту у підрозділах, імовірно, розпочалися перевірки, посилили контроль та допити особового складу.

"Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще напруженішою: зростає недовіра, солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів", - підсумували партизани.

Атеш / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на фронті

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що війна зараз перебуває на піку свого розвитку.

За його словами, літня наступальна кампанія, якою хвалився Путін, наразі прискорилася через переговори між Трампом і Путіним.

"Путін не шкодує ресурсів – ми бачимо велику кількість дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ. Росіяни не відчувають жодного дефіциту таких апаратів, постійно ними атакують", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант із позивним Алекс заявив, що окупаційні війська країни-агресора Росії обходять напрямок Часового Яру на Донеччині. Наразі йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просочитися підвалами та закріпитися.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав, що російські війська, незважаючи на зосередження понад 100 тисяч військових, не змогли досягти помітних успіхів у районі Покровська. Аналогічна ситуація спостерігається й поблизу Часового Яру та Торецька.

Також відомо, що Сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська Харківської області. Раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп'янськ.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

