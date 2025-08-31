Рус
Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Андрій Ганчук
31 серпня 2025, 07:50оновлено 31 серпня, 08:52
На Костянтинівському напрямку можуть виникнути серйозні проблеми.
Війська РФ, Часів Яр
Російські окупанти намагаються обійти напрямок Часова Яру / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото), DeepState

Коротко:

  • Ворог намагається обійти напрямок Часова Яру
  • Якщо буде обвал, виникнуть великі проблеми на Костянтинівському напрямку

Окупаційні війська країни-агресора Росії обходять напрямок Часового Яру на Донеччині. Наразі йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються просочитися підвалами та закріпитися. Якщо станеться обвал, будуть великі проблеми на Костянтинівському напрямку. Про це заявив старший лейтенант із позивним Алекс.

Ворог намагається обійти Часів Яр

У своєму Telegram-каналі Офіцер він розповів, що Часів Яр - один із найміцніших форпостів української армії на Донеччині за півтора року. Росіяни проводили там велику кількість механізованих і піхотних штурмів, але не змогли досягти результатів.

"Однак за останні декілька тижнів ворог здійснює активні спроби прориву напряму (через Предтечине - Ступочки) і обходить його з флангу через Олександро-Шульгине, що в них подекуди виходить. Здебільшого це активність ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп, - ред.), які намагаються просочуватися підвалами і з часом закріпитися, підігнавши підкріплення", - пояснив Алекс.

Якими можуть бути наслідки

За словами військового, у напрямку Часового Яру може виникнути "неприємна ситуація".

"У результаті може вийти неприємна ситуація на Часовоярському напрямку, обвал якого створить великі проблеми на Костянтинівському напрямку", - підкреслив Алекс.

Часів Яр Інфографіка
Коротко про Часовий Яр / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Літній наступ російських військ фактично провалився, жодних суттєвих просувань вони не добилися, сказав Главреду військовий експерт Олег Жданов.

Однак, за його словами, можливо, слід очікувати й осіннього наступу.

"Цілком можливо, що осіння наступальна кампанія, яку Росія обіцяє почати з середини вересня, може ще й відбутися. У зв'язку з цим ми поки що не можемо сказати, що російський наступ провалився. Літня, тобто перша, частина цієї наступальної кампанії справді була провальною, оскільки Росія за літні місяці не вирішила жодної політичної задачі, а це значить, що ні саму війну, ні цей її етап не можна визнати успішним для РФ", - підкреслив Жданов.

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, обстановка в районі Добропілля в Донецькій області для окупантів значно погіршилася, розповів представник угруповання Дніпро Віктор Трегубов. За його словами, там ворожі сили фактично потрапили в оточення.

Крім того, Сили оборони звільнили населений пункт Мирне поблизу Куп'янська, сказав Трегубов. Ворога вибили з позицій, де він міг контролювати трасу, що веде до міста. Українські військові продовжують просуватися.

У районі Покровська російські війська зосередили понад 100 тисяч окупантів, проте не змогли досягти суттєвого просування, зазначив Трегубов. У деяких випадках їм вдалося просунутися, але ніякої "швидкої перемоги" немає.

Інші новини:

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області.

