Повний провал РФ на Донеччині: Зеленський анонсував нові 'сюрпризи' для росіян

Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті, головний акцент зроблено на Покровському напрямку та провалі планів РФ.

https://glavred.net/front/polnyy-proval-rf-na-donetchine-zelenskiy-anonsiroval-novye-syurprizy-dlya-rossiyan-10694174.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував нові "сюрпризи" для росіян / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Росіянам не вдалось досягти значних успіхів на Донеччині

Втрати РФ з початку року становлять понад 290 тисяч військових

Україна готує нові далекобійні удари вглиб Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Про деталі доповіді президент України повідомив в Telegram.

У доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського головна увага була приділена Покровському напрямку, де російські війська зосереджують найбільші сили й водночас зазнають найважчих втрат.

відео дня

Володимир Зеленський підкреслив, що українські підрозділи на Донеччині продовжують виконувати бойові завдання й послідовно нищити противника. Лише за вісім місяців цього року втрати росіян убитими й тяжкопораненими перевищили 290 тисяч, і найбільше з них припало саме на Донецьку область. Попри це ворог не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

"На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую!", - вказує глава держави.

Окремо було проаналізовано ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонних районах Сумщини та на Харківщині. Президент наголосив, що активні дії українських сил триватимуть так, як цього вимагає оборона держави.

"Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - анонсовує Зеленський.

За результатами останніх боїв Зеленський відзначив 1-й, 33-й, 225-й і 425-й штурмові полки, 79-ту й 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення НГУ та підрозділи Сил спеціальних операцій, висловивши вдячність усім воїнам.

/ Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - думка військового

Як писав Главред, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що російські війська одночасно наступають на кількох напрямках, намагаючись прорвати оборону та вийти до Покровська.

"Ситуація стрімко почала знову загострюватися", - наголосив військовий у дописі в Telegram.

За його словами, українські сили втратили контроль над селом Леонтовичі (колишня назва — Перше Травня), а під загрозою опинився ще один населений пункт.

Він пояснив, що через інтенсивний штурм ворожої піхоти, постійні атаки FPV-дронів та обстріли артилерією утримувати селище стало неможливо. У зв’язку з цим українські підрозділи відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, розташовані ближче до передмістя.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Генштабі ЗСУ зазначили, що Росія намагається представити свої невдачі як успіхи, поширюючи сфальсифіковані підсумки весняно-літнього наступу. Насправді ж окупантам не вдалося повністю захопити жодне велике українське місто. Водночас із початку 2025 року Росія вже втратила понад 290 тисяч військових убитими та пораненими.

На лівобережжі Херсонщини стався збройний конфлікт між підрозділами армії РФ, у результаті якого ліквідовано 21 окупанта. Про це повідомив партизанський рух "Атеш". Зазначається, що перестрілка виникла між військовими 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку.

Крім того, українські військові фіксують, що ворог обходить напрямок Часового Яру на Донеччині. Йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються пробратися через підвали та закріпитися. За словами старшого лейтенанта з позивним Алекс, у разі прориву ситуація може суттєво ускладнитися на Костянтинівському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред