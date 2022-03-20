Росіян кличуть на військову службу через квитанції за комуналку

Через значні втрати на війні проти України Росія кличе цивільних підписати контракт за квитанціями за комуналку, повідомляє Центр протидії дезінформації в неділю, 20 березня.

Від початку війни загинули понад 14700 окупантів, взято в полон близько тисячі окупантів, а поранено близько 43 200 російських військових. Спочатку в якості "гарматного м'яса" використовували призовників.

"Частково брак військових досі вирішується за рахунок резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців", - сказано в повідомленні.

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Тепер же цивільних росіян "запрошують" підписати контракт за квитанціями за комуналку. Однак черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів на місяць немає.

"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика РФ застопорилася. Але не слід виключати і масову мобілізацію і введення воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід був для початку чеченської кампанії в 1999 року, коли у Волгодонську, Буйнакську і Москві російські спецслужби здійснили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.

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