У Зеленського назвали причину катастрофічного провалу бліцкригу РФ в Україні

Полонені російські військові

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив невдачі, які зазнають російські окупанти в Україні.

Як пише він у своєму Telegram-каналі, однією з причин фіаско РФ є тотальні прорахунки в стратегії і тактиці.

Радник глави ОП впевнений, що російський Генштаб абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України і вся штабна аналітика була вибудувана на тезах з роспропаганди про "націоналістичні батальйони".

Ще одна причина - надзвичайна смертність серед вищого оперативного командування РФ на території України, включаючи кілька генералів.

"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють тільки кількістю і крилатими ракетами. Вбито десятки офіцерів середнього і тактичного рівнів. Все це - безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, неготовності воювати в сучасних умовах", - пише представник ОП.

Він вважає, що контрактники РФ вже усвідомили, що їх вище керівництво — абсолютно бездарно.

"Далі - тільки масові смерті російських військовослужбовців в Україні", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.

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