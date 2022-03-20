У Зеленського назвали причину катастрофічного провалу бліцкригу РФ в Україні

Михайло Подоляк прогнозує - далі будуть тільки масові смерті російських військовослужбовців в Україні.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив невдачі, які зазнають російські окупанти в Україні.
Як пише він у своєму Telegram-каналі, однією з причин фіаско РФ є тотальні прорахунки в стратегії і тактиці.
Радник глави ОП впевнений, що російський Генштаб абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України і вся штабна аналітика була вибудувана на тезах з роспропаганди про "націоналістичні батальйони".
Ще одна причина - надзвичайна смертність серед вищого оперативного командування РФ на території України, включаючи кілька генералів.
"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють тільки кількістю і крилатими ракетами. Вбито десятки офіцерів середнього і тактичного рівнів. Все це - безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, неготовності воювати в сучасних умовах", - пише представник ОП.
Він вважає, що контрактники РФ вже усвідомили, що їх вище керівництво — абсолютно бездарно.
"Далі - тільки масові смерті російських військовослужбовців в Україні", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.
"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.
"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.
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