"Долю Росії буде вирішувати Україна, а не Путін": експерт пояснив, що чекає РФ в осяжному майбутньому

Володимир Путін / Reuters

Після вторгнення в Україну Росія перетворилася на ОРДЛО, що може призвести до подій всередині країни - бунтів та некерованості в регіонах.

Таку думку висловив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

За його словами, санкції проти РФ зняті не будуть. Більш того, будуть додані нові.

"І дуже багато залежить від нас-у нас відкриється вікно можливостей перевести цю війну, як писав Ленін ще в 1915 році, з війни імперіалістичної у війну громадянську. Тому що якщо Путін не зможе вести війну проти України, то потім він не буде утримувати свій режим і всередині системи. А це-звільнення величезної кількості людей, які звикли працювати тільки палицею, займатися рекетом. Сама Росія з 24 лютого вже перетворилася на ОРДЛО, що може призвести до різних події всередині Росії - бунти, некерованість в регіонах", - зазначив експерт.

Шулипа підкреслив, що якщо ЗСУ продовжать знищувати окупантів, то Україна зможе переписати історію Росії.

"Зараз прогнозувати важко, але в найближчі п'ять місяців, якщо ми продовжимо вбивати тут окупантів, Україна, а не Путін, може вирішити долю Росії. Тому що Україна зараз виконує свою історичну місію з деімперіалізації Росії і якщо ми піднажмемо, то санкції Заходу проти РФ будуть тільки посилюватися, що в кінцевому підсумку призведе до внутрішньогромадянської війни. Історія знає приклади - поразка Росії в Першій світовій війні, після чого там настала революція і, відповідно, поразка в холодній війні, в результаті чого розпався СРСР. Точно такий же розпад очікує Росію і зараз",- підсумував експерт.

читайте такожЯ готовий до переговорів з Путіним, але в разі їх провалу - Третя світова війна, - ЗеленськийЗазначимо, що російська економіка перебуває на межі - санкції проти країни-агресора ведуть швидкого дефолту. Такий прогноз озвучив старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

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