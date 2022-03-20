"РФ намагається знищити український народ": Зеленський розкритикував Ізраїль за відмову від санкцій

Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців.
Сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю. Звернення відбулося на тлі російського вторгнення в Україну.
Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв.
При цьому він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури і навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.
Він нагадав, що 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, і рівно через 102 роки - Росія напала на Україну.
Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців, а також відсутність потужних санкцій.
Він також поставив під сумнів небажання Ізраїлю продавати Україні систему оборони "Залізний купол".
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Переговори Росії та України
19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".
Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.
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