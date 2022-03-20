"РФ намагається знищити український народ": Зеленський розкритикував Ізраїль за відмову від санкцій

Володимир Зеленський / Reuters

Сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю. Звернення відбулося на тлі російського вторгнення в Україну.

Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв.

При цьому він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури і навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.

Він нагадав, що 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, і рівно через 102 роки - Росія напала на Україну.

Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців, а також відсутність потужних санкцій.

Він також поставив під сумнів небажання Ізраїлю продавати Україні систему оборони "Залізний купол".

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Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

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